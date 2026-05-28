Wesley: “Soddisfatto dell’adattamento alla Roma. Forse un giorno tornerò al Flamengo”

A pochi mesi dal suo approdo in Italia, Wesley traccia un primo bilancio della sua esperienza in giallorosso. In un’intervista concessa al quotidiano brasiliano Lance, l’esterno della Roma ha parlato dell’ambientamento nel calcio italiano e del legame mai spezzato con il Flamengo.

Il giocatore si è detto soddisfatto dell’impatto avuto nella sua nuova avventura: “È incredibile, molto bello. Sono molto soddisfatto del mio rapido adattamento alla Roma e nel calcio italiano”. Wesley ha poi sottolineato quanto sia stimolante confrontarsi ogni settimana con grandi protagonisti del panorama europeo: “Solo competere con questi giocatori affermati mi rende orgoglioso”.

Nel corso dell’intervista, il brasiliano ha ricordato anche il percorso che lo ha portato fino alla Serie A, soffermandosi sul rapporto con il Flamengo. “È stato il club che ha cambiato tutto”, ha spiegato Wesley, ribadendo la gratitudine verso la società brasiliana e verso Tubarão, altra tappa importante della sua crescita calcistica. Il legame con il Flamengo resta forte anche oggi: “Continuo a seguirli ogni volta che posso e ho molto affetto per tutti”. Infine, una frase che lascia aperta una porta sul futuro: “Forse un giorno tornerò”.

Fonte: Lance.com