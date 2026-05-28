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Napoli, De Laurentiis ha scelto: Allegri sarà il nuovo allenatore

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Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano, il club azzurro ha trovato l’accordo totale con l’allenatore, individuato da Aurelio De Laurentiis come successore di Antonio Conte.

L’intesa tra le parti sarebbe ormai definita e l’ex tecnico della Juventus ha battuto in volata Vincenzo Italiano, l’altro candidato forte degli azzurri. Romano parla infatti di Allegri “in dirittura d’arrivo” verso il Napoli, segnale di una trattativa arrivata alle battute finali.

Dopo settimane di indiscrezioni e valutazioni, il presidente del Napoli avrebbe quindi scelto di affidarsi all’esperienza di Allegri per aprire un nuovo ciclo tecnico. Resta ora da attendere soltanto l’ufficialità.

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Redazione GR.net

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23 Commenti

    • I punti vengono con organizzazione, l’organizzazione e’ il calcio! Alla fine cosa interessa? I tre punti! Non arrivano solo con tic tac ma con pochi fronzoli e tanta realtà’ ! Bravo Presidente!

    • dipende dall’Inter. con Juventus e Milan fuori dalla Champions con tanto di mancato plus in quanto ad appeal, avranno un vantaggio notevole sul mercato rispetto alla concorrenza. quest’anno l’Inter può spendere forte considerando il mondiale per Club certo per loro.
      per noi è da sfruttare l’occasione , si. ma per colmare il gap come rosa con le altre. l’Inter è ancora nettamente più attrezzata.

  6. Il Napoli rimane una delle favorite anche il prossimo anno se la Roma fa le cose fatte bene in campagna acquisti per il prossimo anno è lotta a tre con inter

    • L’anticakcio e’ chi vince il primo tempo tre a zero e il secondo perde quattro a tre! Stai certo che con Allegri non succede! Il calcio e’ questo e quello che contano sono i tre punti! Preferisco uno a zero e tre punti e non perdere 5 a 4! Basta maghi e profeti’ il calcio e’ cosa semplice!

  9. ho sentito napoletani lamentarsi del poco gioco di Conte, nonostante lo scudetto. figuriamoci con questo che Mourinho era Zeman a confronto.

  11. Gasperini:”Con la Champions potremo fare un mercato diverso, se no poi affrontiamo le squadre forti e prendiamo le scoppole”. Al Milan hanno mandato via 4 figure, il problema non era Allegri. Lo scudetto è tutt’altro che vinto…….

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