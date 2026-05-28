Napoli, De Laurentiis ha scelto: Allegri sarà il nuovo allenatore

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano, il club azzurro ha trovato l’accordo totale con l’allenatore, individuato da Aurelio De Laurentiis come successore di Antonio Conte.

L’intesa tra le parti sarebbe ormai definita e l’ex tecnico della Juventus ha battuto in volata Vincenzo Italiano, l’altro candidato forte degli azzurri. Romano parla infatti di Allegri “in dirittura d’arrivo” verso il Napoli, segnale di una trattativa arrivata alle battute finali.

Dopo settimane di indiscrezioni e valutazioni, il presidente del Napoli avrebbe quindi scelto di affidarsi all’esperienza di Allegri per aprire un nuovo ciclo tecnico. Resta ora da attendere soltanto l’ufficialità.

Redazione GR.net