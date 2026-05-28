Napoli, De Laurentiis ha scelto: Allegri sarà il nuovo allenatore

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano, il club azzurro ha trovato l’accordo totale con l’allenatore, individuato da Aurelio De Laurentiis come successore di Antonio Conte.
L’intesa tra le parti sarebbe ormai definita e l’ex tecnico della Juventus ha battuto in volata Vincenzo Italiano, l’altro candidato forte degli azzurri. Romano parla infatti di Allegri “in dirittura d’arrivo” verso il Napoli, segnale di una trattativa arrivata alle battute finali.
Dopo settimane di indiscrezioni e valutazioni, il presidente del Napoli avrebbe quindi scelto di affidarsi all’esperienza di Allegri per aprire un nuovo ciclo tecnico. Resta ora da attendere soltanto l’ufficialità.
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Redazione GR.net
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ottima notizia. L’ anno prossimo solo l’Inter può impedirci di vincere lo scudetto
se gli regaliamo kone, la vedo dura.
Quanto siete sognatori. Subito lotta per lo Scudetto
magari, prima mi sa che ci vuole qualche acquisto tipo Malen
ottima notizia
mamma mia ma come si fa . il non gioco sbarca a napoli .
I punti vengono con organizzazione, l’organizzazione e’ il calcio! Alla fine cosa interessa? I tre punti! Non arrivano solo con tic tac ma con pochi fronzoli e tanta realtà’ ! Bravo Presidente!
perché pensavi facesse la Champions con Italiano???
il prossimo anno se accontentano Gasperini è un’ occasione d’oro per puntare allo scudetto
dipende dall’Inter. con Juventus e Milan fuori dalla Champions con tanto di mancato plus in quanto ad appeal, avranno un vantaggio notevole sul mercato rispetto alla concorrenza. quest’anno l’Inter può spendere forte considerando il mondiale per Club certo per loro.
per noi è da sfruttare l’occasione , si. ma per colmare il gap come rosa con le altre. l’Inter è ancora nettamente più attrezzata.
Meno male va a fare il grande gioco europeo di Nereo Rocco
Allenatore sopravvalutato al massimo ai tempi d oggi
Il Napoli rimane una delle favorite anche il prossimo anno se la Roma fa le cose fatte bene in campagna acquisti per il prossimo anno è lotta a tre con inter
Tanti auguri.
Ma manco pe gnente, possano naufragare insieme
Allegri é l’anti-calcio personificato.
Pertanto meglio al Napoli che all’Italia.
L’anticakcio e’ chi vince il primo tempo tre a zero e il secondo perde quattro a tre! Stai certo che con Allegri non succede! Il calcio e’ questo e quello che contano sono i tre punti! Preferisco uno a zero e tre punti e non perdere 5 a 4! Basta maghi e profeti’ il calcio e’ cosa semplice!
ho sentito napoletani lamentarsi del poco gioco di Conte, nonostante lo scudetto. figuriamoci con questo che Mourinho era Zeman a confronto.
Dai 5 minuti finali di Parma-Roma sembra che le belle notizie non debbano mai finire.
Ottima scelta Aurè!
Gasperini:”Con la Champions potremo fare un mercato diverso, se no poi affrontiamo le squadre forti e prendiamo le scoppole”. Al Milan hanno mandato via 4 figure, il problema non era Allegri. Lo scudetto è tutt’altro che vinto…….
AHAHAH! Più falliscono male e più continuano a chiamarli… incredibile.
Comunque ora anche il Napoli è fuori causa.
vedo che sottovalutate allegri. io per il napoli avrei preferito Italiano
c’ho paura lo stesso,il napoli i giocatori c’è l ha
Daje
gran bella notizia
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.