Calciomercato Roma, dall’Olanda: Summerville primo obiettivo di Gasp ma c’è anche il Tottenham

La Roma guarda in Premier League per rinforzare il reparto offensivo e mette nel mirino Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito dal portale olandese Voetbal International, l’esterno del West Ham United sarebbe il principale obiettivo di mercato per completare il nuovo attacco giallorosso.
Il classe 2001 piace particolarmente a Gian Piero Gasperini, che lo vorrebbe accanto al connazionale Donyell Malen. Reduce dalla retrocessione in Championship con il West Ham, Summerville è stato recentemente convocato da Ronald Koeman per il Mondiale con l’Olanda, fattore che potrebbe influire anche sui tempi della trattativa.
Sempre secondo vi.nl, la Roma sarebbe pronta ad accontentare le richieste economiche degli inglesi, forte anche della partecipazione alla prossima Champions League. Al momento, però, il giocatore preferirebbe rimandare ogni decisione sul proprio futuro al termine della competizione internazionale.
Sulla corsa all’attaccante resta inoltre viva la concorrenza del Tottenham. Gli Spurs avevano già provato ad avvicinarsi a Summerville nella sessione invernale e potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane, complicando i piani della dirigenza romanista.
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Fonte: vi.nl
Per me, se fa così vuole scroccare il contrattone… Non fa per noi…
cominciamo con le notizie .. questi non dicono nulla! meglio così!
Giocatore medio pochi goal pochi assist non ci cambierebbe la vita, molto lontano dalla qualità di Greenwood di Nusa e di Tzolis ma costa molto meno quindi probabilmente arriverà lui
non credo sia il primo obbiettivo Gasperini che preferirebbe nettamente greenwood ma che la Roma spende 50 milioni per l’ attaccante esterno non ci ho mai creduto
Ma non era Greenwood?
OK, il Tottenham prenderà Summerville e noi ci prenderemo Tel, se non è zuppa è pan bagnato…
Non sono pratico di calcio estero. Ma devo dedurre che questo giocatore costerebbe meno di Greenwoid….Non so se potrebbe andare bene lo stesso o sarebbe il caso di spendere di più per il secondo. Che dite?
se devo spendere 40 milioni per summerville, tutta la vita greenwood a 50.
se sceglie noi gioca la Champions
se il presidente fa stà giocata pazzesca di portare a Roma Greenwood, Summerville e 1 trà Scamacca e Zirkzee allora si sogna davvero
Ora dopo anni per cui mi si diceva ‘fantacalcio’, ora si puo pensare in grande. Anche prima si poteva investire come dicevo, ma lo si e fatto in modo sbagliato.
3 acquisti, 2 prestiti, 4 parametri zero. Tutti titolari.
1. Greenwood, Nusa/Tzolis/Godts, Froholdt.
2. Raum, Danilo.
3. Konaté/Rudiger, Kessie/Goretzka, B. Silva/Brandt, Lewandovski.
Ritornano: Abdullhamid, Cherubini.
come volevasi dimostrare..
nell’anno in cui potresti accellerare le trattative forte dei soldi della champions, arriva il mondiale che fa ritardare le operazioni.
Solita sfiga..
ecco la telenovela…
mha… preferisco nusa. più giovane.. più veloce e più alto. Ualtro basso non mi fà entusiasmare. Però mi fido del Gasp
Ma non era Greenwood il preferito?
Ecco speriamo ci caschi il Tottenham
Cioè, questo è retrocesso e se la tira pure, dicendo che vuole rimandare tutto a dopo il mondiale. E noi che facciamo, aspettiamo le sue decisioni e nel frattempo magari ci facciamo sfuggire qualche ottima occasione tipo Grenwood o Nusa o Tzolidis. Per poi far ché, magari scegliere il Thottenhan salvatosi all’ultima giornata.
Avanti un altro…….da qua ad Agosto quanti ne usciranno……💯 😂
Questo in due anni ha fatto 6/7 gol, mentre Grenwood ne ha messi a referto almeno 25 con altrettanti assist. Non c’è partita tra i due, e mentre il primo vuole pensarci, Grenwood sembra che verrebbe volentieri a Roma.
Buon giocatore che sicuramente sarebbe utile in quel ruolo vuoto da prima della televonela Sancho.
Però Nusa o El Mala erano crack che cambiavano la squadra, Summerville molto sotto loro due.
Gli accostamenti a Nusa mi hanno fatto sperare per un attimo anche perché lui con Gasp è tritolo allo stato puro
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.