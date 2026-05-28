FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 28 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Scamacca, Gasperini spinge per riaverlo

Gianluca Scamacca continua a essere uno dei principali obiettivi della Roma per l’attacco della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, Gasperini lo voleva già un anno fa e ora sarebbe tornato alla carica per portarlo a Trigoria. L’Atalanta valuta il centravanti circa 20 milioni più bonus, anche grazie a un contratto in scadenza nel 2027. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Roma, rivoluzione nel vivaio e nello staff medico

I Friedkin preparano un profondo restyling a Trigoria tra settore giovanile e area medica. Per la guida del vivaio salgono le quotazioni di Alessandro Frara e Valentino Angeloni, mentre resta in bilico il futuro di Bruno Conti nonostante la volontà di Gasperini di trattenerlo. Intanto Gasp osserva da vicino alcuni talenti della Primavera come Seck, Lulli e Arena, oltre al rientrante Cherubini. (La Gazzetta dello Sport)

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