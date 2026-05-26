Zirkzee, Nusa, Summerville e Greenwood: Gasp detta la rivoluzione in attacco

I festeggiamenti per la Champions sono già finiti. Dopo la giornata di ieri trascorsa a Trigoria tra sorrisi, foto e brindisi insieme a tutti i dipendenti del club per celebrare il ritorno nell’Europa che conta, da oggi in casa Roma si torna a pensare seriamente al futuro. E il futuro, inevitabilmente, passa dal mercato.

Gian Piero Gasperini è stato chiarissimo con la società: per fare il salto definitivo serviranno rinforzi importanti, soprattutto in attacco. Il tecnico piemontese avrebbe indicato due priorità assolute: un esterno a tutta fascia e soprattutto due innesti sulla trequarti offensiva per alzare il livello qualitativo del reparto.

La lista dei desideri di Gasperini comprende nomi pesanti. In cima ci sono Mason Greenwood del Marsiglia, Joshua Zirkzee del Manchester United, Crysencio Summerville del West Ham e Antonio Nusa del Lipsia. Quattro profili diversi ma accomunati da caratteristiche considerate ideali per il calcio offensivo e verticale del tecnico giallorosso.

Zirkzee resta uno dei grandi pallini di Gasperini già dalla scorsa estate, quando la Roma aveva provato concretamente a portarlo nella Capitale prima dello stop imposto dal Manchester United. L’olandese continua a piacere moltissimo e potrebbe partire per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Più alto invece il costo di Summerville, valutato circa 40 milioni dal West Ham, che però dopo la retrocessione in Championship potrebbe essere costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi migliori per sistemare i conti.

Occhi puntati anche sulla Francia, dove Greenwood resta uno dei nomi più chiacchierati in orbita Roma. L’attaccante inglese potrebbe lasciare il Marsiglia per esigenze economiche del club francese, rimasto fuori dalla prossima Champions League. E proprio Greenwood nei giorni scorsi aveva ammesso qualche dubbio sul proprio futuro: “Spero di poter restare ma ancora non lo so”. Un’apertura che inevitabilmente ha alimentato le voci legate alla Roma, anche grazie agli ottimi rapporti tra il club giallorosso e quello marsigliese.

Infine c’è Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia seguito da Gasperini già da un paio di stagioni. Rapidità, tecnica e capacità di saltare l’uomo: caratteristiche che fanno impazzire il tecnico piemontese, anche se il costo dell’operazione resta elevato, visto che il club tedesco valuta il giocatore circa 40 milioni di euro.

Resta molto viva anche la pista che porta a Karim Alajbegovic, giovane attaccante bosniaco del Bayer Leverkusen. I contatti avviati nelle scorse settimane avrebbero spianato la strada verso Trigoria, ma molto dipenderà dalle scelte definitive di Gasperini e soprattutto dal nuovo direttore sportivo, il cui annuncio appare ormai imminente.

Una cosa però sembra già chiara: dopo la Champions conquistata, la Roma vuole costruire un attacco di livello europeo. E stavolta Gasperini pretende di essere ascoltato fino in fondo.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport