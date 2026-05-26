Ds, la Roma a D’Amico: Milan al palo, si attende solo l’annuncio

La prossima stagione della Roma sarà molto diversa da tutte le altre dell’era Friedkin, perché per la prima volta il club giallorosso giocherà la Champions League sotto la gestione della proprietà americana. E adesso, dopo i festeggiamenti per il terzo posto conquistato da Gasperini, a Trigoria è arrivato il momento di programmare davvero il futuro.

Ryan Friedkin, assente ieri alla festa andata in scena nel centro sportivo Fulvio Bernardini, è atteso nelle prossime ore nella Capitale per iniziare a definire le prime mosse operative. E la priorità assoluta resta la scelta del nuovo direttore sportivo. Frederic Massara è ormai pronto all’addio dopo settimane vissute quasi da separato in casa, mentre il nome sempre più vicino alla Roma è quello di Tony D’Amico.

La Roma, scrive oggi Il Messaggero, ha sbaragliato la concorrenza del Milan, dove il suo eventuale arrivo era strettamente legato alla permanenza di Furlani. Gasperini spinge da tempo per ritrovare D’Amico anche a Roma dopo gli anni vissuti insieme a Bergamo e i primi colloqui con la proprietà Friedkin sarebbero stati molto positivi. Per arrivare alla fumata bianca manca soltanto l’ultimo via libera di Dan Friedkin, che nelle ultime ore avrebbe fatto personalmente i complimenti alla squadra e al tecnico per il clamoroso terzo posto conquistato.

Intanto la qualificazione Champions cambia completamente anche le prospettive economiche del club. La sola partecipazione alla prossima edizione garantirà infatti alla Roma circa 60 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti anche gli 11,4 milioni legati al terzo posto in campionato. Un tesoretto enorme che permetterà finalmente ai giallorossi di programmare un mercato molto più ambizioso rispetto alle ultime stagioni.

Fonte: Il Messaggero