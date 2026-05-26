SONDAGGIO GR – Quali sono stati i tre migliori giocatori della stagione della Roma? VOTA!

Una stagione folle, complicata, emozionante e chiusa nel modo più bello possibile: la Roma di Gasperini ha conquistato la Champions League dopo sette anni di assenza, chiudendo addirittura il campionato al terzo posto al termine di una rimonta incredibile.
Tanti i protagonisti della cavalcata giallorossa. Dai miracoli tra i pali di Svilar alle giocate decisive di Dybala, passando per l’esplosione di Malen, la crescita di Wesley, la solidità di Mancini e Ndicka, e gli strappi di Koné. Una stagione che ha avuto tanti volti e tanti uomini decisivi nei momenti chiave.
Adesso tocca a voi: quali sono stati i tre migliori giocatori della Roma in questa stagione? Chi merita il podio giallorosso dell’annata che ha riportato la squadra in Champions League? Partecipate al sondaggio (stavolta avrete tre voti a disposizione) e diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.
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Redazione GR.net
Onestamente avrei messo anche hermoso, è stato un acquisto in più quest’estate.
Malen e Svilar easy, sul terzo ci ho pensato un po’ ma adoro Wesley e per me va sul podio con loro.
a mani basse e – aggiungo – per continuità di rendimento.
Senza nulla togliere agli altri, ma hanno avuto qualche momentaccio in più durante la stagione.
domenica sera si è visto che senza n’dicka è un’altra musica ; con accanto n’dicka tutti i centrali rendono al massimo
Assurdo come non ci sia, in lista, Lorenzo Pellegrini, che è stato il secondo giocatore per partecipazione ai goal della Roma. Più di Dybala (2 goal di cui uno su rigore, più un rigore sbagliato a milano che è risultato pesantissimo).
La mia lista è: Malen (1), Svilar (2), Wesley (3).
@tifoso giallorosso, domenico senza dybala non segna ne malen ne elsha (sul gol di malen ha fatto un capolavoro) e addio champion
Io voto i 3 che sono stati decisivi per andare in Champion. Celik, Mancini, e Malen, senza le prodezze di questi nelle ultime giornate non saremmo mai arrivati al terzo posto, ma probabilmente neanche al quarto..
il raggiungimento del terzo posto ha tre nomi: Dybala Malen e Svilar. se mancava uno di questi in champion non ci andavamo
Votato Malen, Svilar e Wesley ma considero il Mancio un ex aequo a tutti gli effetti, è stato un pilastro tecnico e morale, senza contare che ha giocato le ultime 11 partite in diffida!
a conti fatti, i tre migliori sono loro. mi
dispiace per mancini, ndika, cristante e pisilli. avrebbero meritato anche loro.
svilar, si conosceva.wesley, chi se lo aspettava così forte subito. malen, be….
dire che è stato devastante è riduttivo.
poi, un gradino più sotto gli altri, rensch
altalenante, celik buon rendimento costante, kone’ si è un po perso nel finale,
ma rimane sempre sopra la media.
El einauy, buono ma incostante. elsha, il suo contributo lo da sempre.
sfr. ❤️🧡💛
Dai, palese sono Malen, Svilar e Wesly. Non me ne vogliano gli altri, ma questi sono stati 10 spanne avanti. Poi sul quarto posto si può discutere: Mancini/Hermoso/Soule (per il primo spezzone) ecc
credo che tutti i votanti mettano Malen e Svilar, poi il terzo voto si sceglie in base alle preferenze personali
Malen Svilar Mancini le 3 colonne 🥂
Svilar, Kone e Malen ma non dimentichiamoci Soule che al girone d’andata giocava da solo in attacco e infatti si è rotto, questi secondo me i migliori. Forza Roma
Soulè calciatore normale da dare via secondo me.
infatti cosi normale che Soulè il girone d’andata ha tirato avanti lui l’attacco della Roma, pensa senza dove stavi ora…il buonsenso 🤣
Per quanto possa sembrare assurdo, al netto delle altre 37 partite dove altri si sono distinti in positivo, ma le prodezze di Malen, di Svilar, di Wesley e chi per loro non sarebbero servite a nulla (purtroppo) senza i 5 minuti di Rensch contro il Parma.
Ne ho votati tre: Svilar, Malen, Dybala. Ma ci sta pure Wesley tutta la vita.
Il voto per Paulo poichè col suo rientro e le sue giocate c’ha mandati dritti dritti in Champions’.
Ma che ha fatto Wesley di tanto spettacolare? Qualche gol? pochini, Assist? ANCORA MENO…. Ma ha sbagliato tantio passaggi, perso tante palle. Per me è veramente sopravvalutato
Nalen, Svilar e Cristante
aggiungerei anche Mandragora e Borrelli!
Malen semplicemente è già entrato nella storia perché ha fatto il record dei gol da acquisto di gennaio, Svilar praticamente ha fatto più gol di Malen…
due mostri
daje Roma mia
voto Zaragoza
secondo baley terzo ferguson
Antipatico che non ci siano tutti però.
Soule é stato più meritevole di un Cristante che ha tirato la carretta per 38 partite?
Il carattere di Hermoso non merita di ricevere i suoi voti?
Mancini fino al derby era il peggiore dei centrali x distacco lo ricordate?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.