SONDAGGIO GR – Quali sono stati i tre migliori giocatori della stagione della Roma? VOTA!

Una stagione folle, complicata, emozionante e chiusa nel modo più bello possibile: la Roma di Gasperini ha conquistato la Champions League dopo sette anni di assenza, chiudendo addirittura il campionato al terzo posto al termine di una rimonta incredibile.

Tanti i protagonisti della cavalcata giallorossa. Dai miracoli tra i pali di Svilar alle giocate decisive di Dybala, passando per l’esplosione di Malen, la crescita di Wesley, la solidità di Mancini e Ndicka, e gli strappi di Koné. Una stagione che ha avuto tanti volti e tanti uomini decisivi nei momenti chiave.

Adesso tocca a voi: quali sono stati i tre migliori giocatori della Roma in questa stagione? Chi merita il podio giallorosso dell’annata che ha riportato la squadra in Champions League? Partecipate al sondaggio (stavolta avrete tre voti a disposizione) e diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.

Chi sono stati i tre migliori giocatori della Roma in questa stagione? Malen Wesley Svilar Konè Dybala Soulè Mancini Ndicka Risultati Vota

Redazione GR.net