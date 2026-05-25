Roma, è festa totale: squadra accolta da 500 tifosi a Fiumicino. Svilar scatenato, urla e abbracci coi tifosi – VIDEO!

La festa della Roma è iniziata al Bentegodi ed è proseguita fino a notte fonda tra cori, balli e l’abbraccio dei tifosi giallorossi. Grazie al 2-0 contro il Verona firmato Malen ed El Shaarawy, alla sua ultima partita con la maglia romanista, la squadra di Gian Piero Gasperini torna finalmente in Champions League dopo sette anni di assenza, chiudendo addirittura il campionato al terzo posto.
Al triplice fischio è esplosa la gioia della squadra sotto il settore ospiti, mentre durante il viaggio di ritorno verso Roma a scatenarsi più di tutti è stato Manu Koné, protagonista di siparietti diventati subito virali sui social: il francese ha improvvisato balli sulle note di “Tití me preguntó” di Bad Bunny trascinando il resto del gruppo in una notte di pura euforia.
kone 😭😭😭😭 pic.twitter.com/mp9E22iJNG
— 🐺 (@cenciounga) May 24, 2026
L’entusiasmo è poi continuato anche nella Capitale. Circa 500 tifosi hanno infatti accolto la squadra all’aeroporto di Fiumicino nel cuore della notte tra cori, fumogeni e bandiere, celebrando una qualificazione Champions che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile. Tra i più scatenati Mile Svilar che ha abbracciato i tifosi presenti per poi arringare la folla: “Forza Roma, siamo in Champions!”
🔥#Svilar che non si tiene a Fiumicino con i tifosi dopo la conquista della #Champions😂🟡🔴#ASRoma #VeronaRoma #ChampionsLeague pic.twitter.com/10zdrbmhW3
— Francesco Iucca (@francescoiucca) May 25, 2026
Una notte speciale per la Roma e per tutto il popolo giallorosso, tornato finalmente a festeggiare il ritorno nell’Europa che conta.
La Roma atterra a Fiumicino #ASRoma #champi̇onsleague #tifosi pic.twitter.com/ctJgnvK5Xw
— fabrizio pacifici (@fabrypacifici) May 25, 2026
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Redazione Giallorossi.net
Sò milesessuale fracico…
c’era anche Ranieri ???
Giusto cosi’ … Convincete El Shaarawy a rimanere x un altro anno come riserva, merita di giocare la Champion Un Dybala visto ieri, deve rimanere anche a stipendio ridotto. Moglie e parenti vari se ne andassero pure in Argentina e i suoi detrattori cambiassero sport💛❤️
Ognuno faccia come crede ma, festeggiare per un piazzamento, per una società ed un club come Roma, è frustrante…
Una piccola soddisfazione è vedere fuori 2 strisciate, che ora vedremo se avranno plusvalenze da fare… Vedremo, so curioso..
Dillo forte per la Roma la Champions dovrebbe essere la normalità
Sempre meglio di alcuni che sono solo de piagne, spolliciare chi festeggia e lamentarvi
Quando ci vuole si GODE 💛❤️
che commento triste…
Entusiasmo più che giustificato e liberatorio!
La Roma ha meritato tutto con un finale strepitoso: 4° attacco e 2° difesa ((4+2):2=3). Risultato: 3° posto. Statece…
Ad meliora!
Gasperini deve da le dimissioni
Ranieri è Testaccino
Dybala è un peso
Ce vorrebbe Allegri
La Juve con l’arrivo de Spalletti volerà
La banda del 6° posto
Svilar può anche partire tanto un buon portiere se trova sempre
Mejo Lotito dei Friedkin
Pure quest’anno ce tocca la Conference (se ce la famo)
Io me chiedo, ndo stà ora tutta sta gente?
Beh, l’entusiasmo ci sta tutto.
È na questione de GIUSTIZIA !!!
È questo quello che percepisco io.
È N’ATTO LIBERATORIO!!!
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.