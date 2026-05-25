Roma, è festa totale: squadra accolta da 500 tifosi a Fiumicino. Svilar scatenato, urla e abbracci coi tifosi – VIDEO!

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La festa della Roma è iniziata al Bentegodi ed è proseguita fino a notte fonda tra cori, balli e l’abbraccio dei tifosi giallorossi. Grazie al 2-0 contro il Verona firmato Malen ed El Shaarawy, alla sua ultima partita con la maglia romanista, la squadra di Gian Piero Gasperini torna finalmente in Champions League dopo sette anni di assenza, chiudendo addirittura il campionato al terzo posto.

Al triplice fischio è esplosa la gioia della squadra sotto il settore ospiti, mentre durante il viaggio di ritorno verso Roma a scatenarsi più di tutti è stato Manu Koné, protagonista di siparietti diventati subito virali sui social: il francese ha improvvisato balli sulle note di “Tití me preguntó” di Bad Bunny trascinando il resto del gruppo in una notte di pura euforia.

L’entusiasmo è poi continuato anche nella Capitale. Circa 500 tifosi hanno infatti accolto la squadra all’aeroporto di Fiumicino nel cuore della notte tra cori, fumogeni e bandiere, celebrando una qualificazione Champions che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile. Tra i più scatenati Mile Svilar che ha abbracciato i tifosi presenti per poi arringare la folla: “Forza Roma, siamo in Champions!”

Una notte speciale per la Roma e per tutto il popolo giallorosso, tornato finalmente a festeggiare il ritorno nell’Europa che conta.

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Redazione Giallorossi.net

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10 Commenti

  3. Giusto cosi’ … Convincete El Shaarawy a rimanere x un altro anno come riserva, merita di giocare la Champion Un Dybala visto ieri, deve rimanere anche a stipendio ridotto. Moglie e parenti vari se ne andassero pure in Argentina e i suoi detrattori cambiassero sport💛❤️

  4. Ognuno faccia come crede ma, festeggiare per un piazzamento, per una società ed un club come Roma, è frustrante…
    Una piccola soddisfazione è vedere fuori 2 strisciate, che ora vedremo se avranno plusvalenze da fare… Vedremo, so curioso..

  5. Entusiasmo più che giustificato e liberatorio!
    La Roma ha meritato tutto con un finale strepitoso: 4° attacco e 2° difesa ((4+2):2=3). Risultato: 3° posto. Statece…
    Ad meliora!

  6. Gasperini deve da le dimissioni
    Ranieri è Testaccino
    Dybala è un peso
    Ce vorrebbe Allegri
    La Juve con l’arrivo de Spalletti volerà
    La banda del 6° posto
    Svilar può anche partire tanto un buon portiere se trova sempre
    Mejo Lotito dei Friedkin
    Pure quest’anno ce tocca la Conference (se ce la famo)
    Io me chiedo, ndo stà ora tutta sta gente?

  7. Beh, l’entusiasmo ci sta tutto.
    È na questione de GIUSTIZIA !!!
    È questo quello che percepisco io.
    È N’ATTO LIBERATORIO!!!
    FORZA ROMA

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