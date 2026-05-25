Svilar: “Sono strafelice, Gasperini ha inciso tantissimo. Ci rivediamo in Champions…”

Mile Svilar, protagonista di una grande stagione culminata con la vittoria di Verona che ha riportato la Roma in Champions, ha parlato questa mattina ai microfoni della trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, in onda su Tele Radio Stereo. Queste le sue dichiarazioni.
Come stai Mile?
“Sto bene, grande festa. Ci siamo meritati questo successo”.
Ci rivediamo il prossimo anno?
“Si certo che ci rivediamo in Champions. Sono emozionatissimo, di farlo qui a Roma dopo 7-8 anni che non ci stavamo e un club come la Roma deve stare sempre in Champions. Raggiungerlo in questo modo è stato da brividi. Da quando sono arrivato in ogni partita la Roma merita di stare dove sta oggi. In una stagione così lunga ci sono anche momenti di difficoltà, il mister è stato bravo a gestirci nei momenti meno buoni e tutti hanno messo un pezzettino per arrivare all’obiettivo”.
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Quanto ha inciso Gasperini?
“Tantissimo. Come ho raccontato anche in momenti meno buoni, lui diceva sempre che se facciamo una striscia di vittorie saremmo andati in Champions. Lo ripeteva sempre e ci abbiamo creduto tutti insieme”.
Cosa dici ai tifosi della Roma?
“Gli voglio bene, sono strafelice per loro perché lo meritano”.
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Fonte: Tele Radio Stereo
Abbiamo IL PIÙ FORTE in porta !!!
Il miglior punto di partenza per il nuovo anno.
Rispetto a milan, juve, napoli, si ripartirà in netto vantaggio.
Vediamo di non sprecarlo.
FORZA ROMA
Mile❤️🔥
Io nun te vojo bene, de più…
1) Ascoltare il mister 2) mai dare per spacciata la squadra, partita o competizione in corso che sia.
Grande Svilar, almeno 15 punti sono merito suo, se non di più
Anch’io ti voglio bene. Grazie Mile.
Ci rivediamo il prossimo anno?
“Si certo che ci rivediamo in Champions.”
Tra mezzora sui siti:
Svilar saluta i tifosi della Roma, l’Inter pronta a offrire Frattesi in cambio.
Interessato anche il Monza.
Roma pronta a ritoccare l’ingaggio a Svilar ma c’è distanza col suo agente: chiesti 28 milioni a stagione + commissioni.
Speriamo non ceda alle lusinghe parigine…
Non vorrei che ci rivedremo in Champions ma da due squadre diverse.
Gli dobbiamo veramente tanti punti
sentito per radio, faceva davvero fatica a trattenere le emozioni. fantastico
M I T I C O
il miglior portiere della serie A, ce l’abbiamo noi e resterà ancora con noi per molto tempo per la disperazione dei giornalai che lo davano già in partenza. Forza Roma
Mamma mia che mostro sei meglio di Alisson 100 volte. Un ragazzo umile vicino ai tifosi ti prego non ci lasciare. Grazie campione
grazie ROMA non ci poteva scappare questa Champions un grazie di cuore a Stephan sei uno di noi con il tuo gol ai dimostrato il tuo attaccamento ai nostri colori Giallorosso sei un grande giocatore e un ragazzo educato mai una parola fuori posto questi sono giocatori da ASROMA sempre sempre forza Roma!
i grandi portieri devono fare una parata importante e decisiva a partita e la fanno : questp è svilar
Se siamo in champions è merito di una parata straordinaria nel primo tempo.
Per il resto non esagero a dire che per me è al pari se non qualcosina di più di Alisson.
Tra lui e Malen ci hanno portato e non voglio esagerare, minimo 20/25 punti quest’anno, solo loro.
Per me come grinta, carisma, attaccamento alla maglia e leadership tecnica, un potenziale capitano.
Grande portierone, e se come secondo prendessimo Montipò??? bello forte sarebbe come secondo
FORZA ROMA.
Svilarman number one ☀️❤️
GASP in conferenza ha citato un allenatore che prima di lui disse “Datemi un portiere che para e un’attaccante che segna al resto penso io” e poi ha aggiunto ” ora io li ho tutti e due quindi…” quanto mi piace quest’uomo !!!
Mileeee quante te hanno dette quando arrivasti a zero… Pinto lo massacrarono… questa è l ennesima prova che bisogna sempre attendere che i giocatori scendano in campo per poter criticare una campagna acquisti
Me raccomando scrivete ancora che per 70 milioni lo vendo ecco ieri de milioni te li ha portati 60 lui e il rotto de Dybala complimenti a chi ha scritto questo Ve meritate i celik i cristante i pellegrini .Ripeto attaccante e portiere come dice Gasparini sono il 50 per cento di una squadra .
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.