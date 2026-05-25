Svilar: “Sono strafelice, Gasperini ha inciso tantissimo. Ci rivediamo in Champions…”

Mile Svilar, protagonista di una grande stagione culminata con la vittoria di Verona che ha riportato la Roma in Champions, ha parlato questa mattina ai microfoni della trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, in onda su Tele Radio Stereo. Queste le sue dichiarazioni.

Come stai Mile?

“Sto bene, grande festa. Ci siamo meritati questo successo”.

Ci rivediamo il prossimo anno?

“Si certo che ci rivediamo in Champions. Sono emozionatissimo, di farlo qui a Roma dopo 7-8 anni che non ci stavamo e un club come la Roma deve stare sempre in Champions. Raggiungerlo in questo modo è stato da brividi. Da quando sono arrivato in ogni partita la Roma merita di stare dove sta oggi. In una stagione così lunga ci sono anche momenti di difficoltà, il mister è stato bravo a gestirci nei momenti meno buoni e tutti hanno messo un pezzettino per arrivare all’obiettivo”.

Quanto ha inciso Gasperini?

“Tantissimo. Come ho raccontato anche in momenti meno buoni, lui diceva sempre che se facciamo una striscia di vittorie saremmo andati in Champions. Lo ripeteva sempre e ci abbiamo creduto tutti insieme”.

Cosa dici ai tifosi della Roma?

“Gli voglio bene, sono strafelice per loro perché lo meritano”.

Fonte: Tele Radio Stereo