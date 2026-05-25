El Aynaoui: “Serata e ambiente incredibile. Resto? Certo, qui sono felice”

Neil El Aynaoui parla ai microfoni di Rete Sport all’indomani della vittoria di Verona che ha concluso il campionato della Roma con la conquista di un posto in Champions dopo sette lunghi anni: “Ieri è stata una serata incredibile per noi e per tutti i tifosi. Anche dopo in aeroporto era un ambiente incredibile”.

Il segreto della squadra?

“Stare sempre insieme, come una squadra. Questo fa la nostra forza”.

Come è stata la tua stagione? C’hai messo un po’ per prenderti la Roma…

“Quest’anno per me è andato bene a momenti. Il mio obiettivo era andare in Champions e aiutare la squadra”.

Le difficoltà maggiori hai trovato nel gioco di Gasp?

“E’ molto diverso da prima, l’inizio è stato difficile, fisicamente è duro e tatticamente devi essere sempre concentrato. Ma quando capisci come vuole che giochi il mister, diventa dura per chi deve giocare contro di noi”.

Si parla di tante squadre interessate a te, vuoi rassicurare i tifosi sulla tua permanenza?

“Certo, io sono molto contento qui, specie dopo questa stagione. Qui sto bene”.

Come si pronuncia il tuo cognome?

“El Aynàoui va bene..”

Gasp di te ha sempre detto che sei un serio professionista. Come ti trovi con lui?

“Molto bene, sono fortunato di stare qui. Mi trovo molto bene col mister e con tutti i giocatori”.

Hai chiamato tuo papà per dirgli che sei l’El Aynaoui sportivamente più importante della famiglia?

“No no, ancora no, devo lavorare molto…(ride, ndr)”

Fonte: Rete Sport