El Aynaoui: “Serata e ambiente incredibile. Resto? Certo, qui sono felice”

Neil El Aynaoui parla ai microfoni di Rete Sport all’indomani della vittoria di Verona che ha concluso il campionato della Roma con la conquista di un posto in Champions dopo sette lunghi anni: “Ieri è stata una serata incredibile per noi e per tutti i tifosi. Anche dopo in aeroporto era un ambiente incredibile”.
Il segreto della squadra?
“Stare sempre insieme, come una squadra. Questo fa la nostra forza”.
Come è stata la tua stagione? C’hai messo un po’ per prenderti la Roma…
“Quest’anno per me è andato bene a momenti. Il mio obiettivo era andare in Champions e aiutare la squadra”.
Le difficoltà maggiori hai trovato nel gioco di Gasp?
“E’ molto diverso da prima, l’inizio è stato difficile, fisicamente è duro e tatticamente devi essere sempre concentrato. Ma quando capisci come vuole che giochi il mister, diventa dura per chi deve giocare contro di noi”.
Si parla di tante squadre interessate a te, vuoi rassicurare i tifosi sulla tua permanenza?
“Certo, io sono molto contento qui, specie dopo questa stagione. Qui sto bene”.
Come si pronuncia il tuo cognome?
“El Aynàoui va bene..”
Gasp di te ha sempre detto che sei un serio professionista. Come ti trovi con lui?
“Molto bene, sono fortunato di stare qui. Mi trovo molto bene col mister e con tutti i giocatori”.
Hai chiamato tuo papà per dirgli che sei l’El Aynaoui sportivamente più importante della famiglia?
“No no, ancora no, devo lavorare molto…(ride, ndr)”
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Fonte: Rete Sport
Si spera che il prossimo anno sia impiegato per quanto merita, lasciando Cristante in panchina.
Il dato incontrovertibile è che siamo arrivati in Champions da terzi con Cristante quasi sempre in campo. Il resto sono nostre idee, speranze, illusioni, presunzioni. Presunzioni in particolare nei confronti di Gasperini, rispetto al quale molti di voi sembra vogliano lasciar intendere di sapere più di calcio.
Mettere Cristante in naftalina pare impossibile… purtroppo. Il calcio italiano ama le certezze. Comunque in CL Roma e Como, qualcosa si muove.
In effetti ieri è entrato per sostituire Cristante…
Ah no
Bravo ragazzo,
certo non sei al livello degli acquistoni di Milan e Juve,
e infatti s’è visto,
ma pazienza 😀 😀 😀
Giustissimo. Qui abbiamo rischiato di schifare un titolare del Marocco, nazionale che potrebbe arrivare ai quarti del Mondiale…per dire.
Sei un campione, faremo cose grazie insieme.
Secondo me è un grandissimo giocatore. L’accelerata ad inizio secondo tempo, mostra quanto sia forte questo ragazzo.
Il nostro campionato è molto tattico, forse il più tattico, a livello europeo: e chi soffre di più l’ambientamento, sono proprio i centrocampisti.
Sono convinto che El Aynaoui farà grandi cose il prossimo anno.
Non facciamo come con LeFee
Ha preferito la Roma al real madrid, il prossimo anno gli darei la 10 e la fascia da capitano
stamattina i sorci non ci sono nella capitale
derattizzazione burina
mancio gol 💛♥️
Per la cronaca, la pronuncia del nome è “Aanneui”…mia moglie è tunisina 🙂
Scusa, ma con l’accento dove? Nun se capisce, spiegati meglio!
Ieri sei entrato con il piglio giusto e la voglia di di vincere la partita. Bravo continua così ed il posto non te lo leva nessuno grandi qualità al servizio della Roma del futuro. Giovanissimo e con un ingaggio giusto. Bravi tutti e grazie per questa.soddisfazione ora asfaltiamo il psg
Sono sicuro ti farai valere!
FORZA ROMA
Giocatore intelligente che in una rosa da champions ci sta benissimo.
Non è un titolare per me, ma nelle rotazioni può entrare tranquillamente.
Cristante con GASPERINIi
25/26 minuti 3103.
1 partita salta per squalifica.
NB
unico errore di Gasperini ?
la sostituzione al 72mo minuto contro la Juve
parziale Roma 3 Juve 1
finale Roma 3 Juve 3
BRYAN MIO CAPITANO
Non è facile entrare e sostituire un giovane “beniamino” come Pisilli, ma lui è stato più incisivo. È forte, dinamico, tecnico ha tempistica e senso della posizione, mi ricorda HEBERT PROHASKA. La Roma sta cercando di vendere chi ha plusvalenza piena, i 3 indiziati sono SVILAR (non ci vojo pensà proprio…) N’ DICKA (molto probabile…) PISILLI (ma non credo che Gasp lo faccia…)
Beh, con HEBERT PROHASKA ci abbiamo vinto lo scudo: Poi è arrivato Cerezo, che doveva giocare al posto di Falcao, ed essendo possibili due soli stranieri, restando Falcao (che si era accordato con l’Inter) è andato Prohaska. Grande centrocampo con Cerezo, ma l’equilibrio tattico che garantiva Prohaska non c’era più.
Ma Pisilli? chi abbiamo di giocatori formati nel vivaio oltre aa Pisilli e Pellegrini? Ora va via il faraone, bisognerebbe fare due conti…
Bravo ragazzo. Unico consiglio: cambiate quei capelli che non se possono vede’.
Giocatore di livello altissimo (quando in forma ovviamente) con visione e ritmi di gioco elevatissimi, una fortuna avercelo e ai mondiali tiferó per lui.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.