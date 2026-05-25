Wesley: “Sempre stati consapevoli della nostra forza. Io a sinistra? All’inizio è stato un po’ strano…”

Tra i grandi protagonisti della cavalcata Champions della Roma c’è stato senza dubbio anche Wesley. Il laterale brasiliano, arrivato in estate dal Flamengo, ha conquistato in pochi mesi Gasperini e i tifosi giallorossi grazie alle sue prestazioni, diventando uno dei punti fermi della squadra che ha chiuso il campionato al terzo posto riportando la Roma nell’Europa che conta dopo sette anni.

Intervenuto ai microfoni di Manà Manà Sport, il brasiliano ha ripercorso il suo ambientamento nella Capitale, la crescita vissuta durante la stagione e le emozioni legate al traguardo raggiunto: “Sono arrivato alle 6 di mattina e c’era già gente ad aspettarmi”, ha raccontato il laterale brasiliano, evidenziando l’entusiasmo dei tifosi.

Il giocatore ha poi parlato del suo percorso tecnico, spiegando come l’adattamento alla fascia sinistra sia stato inizialmente complicato ma rapidamente superato: “Speravo di adattarmi, ma non pensavo così presto. All’inizio a sinistra ero un po’ strano, poi ho detto al mister che pur di giocare avrei giocato in qualsiasi ruolo”, ha dichiarato. Un’evoluzione che ha contribuito in modo decisivo alla stagione della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Wesley ha infine sottolineato la mentalità del gruppo come chiave del successo: “Siamo sempre stati consapevoli della nostra forza, il nostro segreto è il lavoro, ci siamo meritati la Champions”. Spazio anche per una battuta sulla sua passione per la cucina italiana: “Non avevo mai sperimentato la cucina italiana, ma me ne sono innamorato”. Wesley è atteso dal Mondiale con il Brasile ed è già pronto a raggiungere il ritiro: “Sono pronto per la nazionale tra poco prendo l’aereo“.

Fonte: Radio Manà Sport