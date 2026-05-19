Calciomercato Roma: Mourinho mette in lista Wesley per il suo Real Madrid

L’espulsione rimediata nel derby contro la Lazio ha chiuso anticipatamente la stagione di Wesley con la maglia della Roma. Ma il finale amaro non cambia il giudizio su un’annata che ha consacrato il brasiliano come una delle rivelazioni del campionato.

Arrivato in estate dal Flamengo, l’esterno classe 2003 si è imposto rapidamente come uno dei migliori laterali della Serie A grazie a continuità, spinta offensiva e crescita costante nel corso della stagione. Prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno fuori dall’Italia.

Secondo quanto riferisce calciomercato.it, tra i club interessati a Wesley ci sarebbe addirittura il Real Madrid. Un interesse legato soprattutto a José Mourinho, ormai vicino al ritorno sulla panchina dei Blancos. Il tecnico portoghese apprezzerebbe molto le caratteristiche del brasiliano e avrebbe già inserito il suo nome nella lista dei profili da proporre al club spagnolo in vista del mercato estivo.

Per la Roma si tratterebbe inevitabilmente di una situazione da monitorare con attenzione. Wesley è infatti uno dei giocatori che hanno maggiormente aumentato il proprio valore nel corso della stagione e il suo nome potrebbe diventare centrale anche nei discorsi legati alle plusvalenze che il club dovrà realizzare entro il 30 giugno.

Fonte: calciomercato.it