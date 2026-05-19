Roma-Juve, sfida anche per Tognozzi: è il talent scout che ha scoperto Yildiz e Soulè

Non c’è soltanto il campo ad accendere il duello tra Roma e Juventus. Dopo il clamoroso sorpasso giallorosso nella corsa Champions, le due società rischiano ora di incrociarsi anche sul mercato dirigenziale.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Matteo Tognozzi sarebbe finito in cima alla lista della Roma per il ruolo di nuovo direttore sportivo al posto di Frederic Massara, destinato a lasciare il club a fine stagione.

Un nome che Gasperini accoglierebbe molto volentieri. Il tecnico giallorosso apprezza infatti il profilo dell’attuale ds del Rio Ave, considerato uno dei dirigenti emergenti più interessanti nel panorama europeo.

I Friedkin continuano a muoversi su più tavoli dopo essersi quasi definitivamente arresi all’idea di arrivare a Giovanni Manna, blindato dal Napoli. Restano vivi i contatti anche per Tony D’Amico, ma nelle ultime ore proprio Tognozzi avrebbe guadagnato posizioni importanti nel casting romanista.

La situazione si intreccia inevitabilmente con la Juventus, dove sono giorni particolarmente complicati dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina che ha rimesso seriamente a rischio la qualificazione Champions. Il clima attorno al club bianconero viene descritto come molto teso anche sul fronte societario, tra i rapporti non semplici con Comolli e il ruolo poco definito di Modesto.

In questo contesto, secondo Tuttosport, il tecnico juventino gradirebbe l’inserimento di una figura forte capace di fare da collegamento tra mercato e campo, e proprio il nome di Tognozzi sarebbe uno dei più apprezzati. Per la Juventus si tratterebbe di un ritorno molto gradito. Da responsabile dell’area scouting bianconera, Tognozzi aveva infatti lasciato ricordi eccellenti a Torino, essendo stato tra i principali scopritori di talenti come Yildiz, Huijsen, Soulé e Barrenechea. Giocatori che hanno poi portato qualità tecnica e importanti plusvalenze al club bianconero.

Adesso però la Roma prova il sorpasso anche fuori dal campo. E dopo il derby e il quarto posto conquistato, i giallorossi vogliono continuare a muoversi con decisione anche nella costruzione della nuova struttura sportiva.

Fonte: Tuttosport