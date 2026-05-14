Calciomercato Roma, dal Portogallo: vicino l’acquisto di Saviolo per 10 milioni

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La Roma continua a muoversi in vista del mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Oltre ai profili già accostati nelle ultime settimane, come Nusa, Summerville e Tel, spunta ora un nuovo nome per l’attacco giallorosso.

Secondo quanto riferisce il portale portoghese A Bola, il club capitolino sarebbe infatti vicino all’acquisto di Noah Saviolo, esterno sinistro 22enne attualmente in forza al Vitoria de Guimaraes.

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Sempre secondo il quotidiano lusitano, sul giovane talento si era mosso anche il Benfica, ma la Roma avrebbe effettuato il sorpasso decisivo grazie a un’offerta vicina ai 10 milioni di euro presentata al club portoghese.

Saviolo è cresciuto nei settori giovanili di Anderlecht e Lille e in questa stagione ha collezionato 29 presenze in campionato, mettendo a referto 2 gol e 5 assist.

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Fonte: A Bola

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