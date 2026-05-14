Calciomercato Roma, dal Portogallo: vicino l’acquisto di Saviolo per 10 milioni

La Roma continua a muoversi in vista del mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Oltre ai profili già accostati nelle ultime settimane, come Nusa, Summerville e Tel, spunta ora un nuovo nome per l’attacco giallorosso.

Secondo quanto riferisce il portale portoghese A Bola, il club capitolino sarebbe infatti vicino all’acquisto di Noah Saviolo, esterno sinistro 22enne attualmente in forza al Vitoria de Guimaraes.

Sempre secondo il quotidiano lusitano, sul giovane talento si era mosso anche il Benfica, ma la Roma avrebbe effettuato il sorpasso decisivo grazie a un’offerta vicina ai 10 milioni di euro presentata al club portoghese.

Saviolo è cresciuto nei settori giovanili di Anderlecht e Lille e in questa stagione ha collezionato 29 presenze in campionato, mettendo a referto 2 gol e 5 assist.

Fonte: A Bola