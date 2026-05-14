Tel, Nusa e Summerville: la priorità di Gasp restano le ali

Una Roma più corta, aggressiva e soprattutto costruita per avere tante soluzioni offensive. È questa l’idea di squadra che Gasperini ha in mente per la prossima stagione e che il tecnico vuole condividere con il futuro direttore sportivo della Roma, figura che però non è stata ancora individuata definitivamente.

La prima scelta dei Friedkin e dello stesso Gasperini era Giovanni Manna, ma il Napoli continua a fare muro e non sembra intenzionato a liberarlo. Per questo motivo il club giallorosso ha iniziato a muoversi su altre piste.

Restano vivi i nomi di Tony D’Amico, seguito però con forza anche dal Milan, Cristiano Giaretta del Pafos e Sean Sogliano del Verona. Nelle ultime ore sarebbero stati proposti inoltre anche altri profili, tra cui quello di Mehdi Benatia. Da non escludere poi una soluzione internazionale che porta a Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona.

Parallelamente Gasperini avrebbe già indicato le priorità tecniche per il mercato. Il tecnico vuole rinforzi soprattutto sugli esterni offensivi, uno a destra e due a sinistra, considerati fondamentali per il suo sistema di gioco. I nomi in cima alla lista del tecnico sarebbero tre: Crysencio Summerville del West Ham, Antonio Nusa del Lipsia e Mathys Tel del Tottenham.

Sul fronte uscite attenzione invece alla situazione di Matias Soulé. L’argentino continua ad avere estimatori in Premier League e resta uno dei profili maggiormente a rischio cessione in vista dell’estate.

La sensazione è che il prossimo mercato della Roma sarà fortemente orientato alla costruzione di un reparto offensivo più rapido, dinamico e imprevedibile, in linea con le richieste del nuovo allenatore.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera