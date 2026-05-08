Gasp fa tre nomi per l’ala. A sinistra spunta Bernabai

Gian Piero Gasperini ha già indicato la strada per il prossimo mercato della Roma: più qualità offensiva, esterni capaci di saltare l’uomo e giocatori intensi da inserire in una squadra che dovrà alzare il livello senza essere rivoluzionata.

Secondo quanto riportato da Leggo, tra i profili più graditi al tecnico ci sono Crysencio Summerville, Christos Tzolis e Antonio Nusa.

Summerville è forse il nome che più si avvicina all’identikit ideale per Gasperini. Ala sinistra del West Ham, rapido, esplosivo e fortissimo nell’uno contro uno, l’olandese ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Il club inglese lo considera un patrimonio importante, ma una possibile apertura alla cessione potrebbe arrivare soprattutto in caso di rivoluzione estiva. Summerville piace perché abbina accelerazione, dribbling e capacità di attaccare la profondità, caratteristiche considerate fondamentali dal tecnico giallorosso.

Molto apprezzato anche Tzolis, esterno offensivo del Club Brugge. Greco, classe 2002, esterno sinistro naturale ma capace di giocare su entrambe le fasce, viene valutato anch’egli circa 30 milioni. La Roma aveva già effettuato un sondaggio in passato e il suo nome è tornato forte negli ultimi giorni. Tzolis piace per la capacità di creare superiorità numerica e per i numeri offensivi già importanti nonostante l’età.

C’è poi Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia, seguito da tempo dagli scout giallorossi. Classe 2005, è uno dei prospetti più esplosivi del calcio europeo: velocità devastante, tecnica nello stretto e grande capacità di spaccare le partite partendo largo a sinistra. Il Lipsia lo considera un investimento strategico e la sua valutazione resta elevata.

Anche la corsia sinistra esterna subirà un restyling, con Angelino che sembra destinato a salutare: piace invece Alexandro Bernabei dell’Internacional. Terzino argentino, offensivo e molto dinamico, viene considerato un profilo adatto al gioco aggressivo e verticale che Gasperini vuole sviluppare nella nuova Roma.

Fonte: Leggo