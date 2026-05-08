Malen guida la Roma a Parma. Rebus Mancini

A tre giorni dalla trasferta contro il Parma, Roma ritrova la sua certezza offensiva: Donyell Malen. L’attaccante è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo nella seduta pomeridiana di ieri a Trigoria dopo il lavoro personalizzato svolto mercoledì, già previsto dal programma di gestione fisica concordato con lo staff. Nessun allarme dunque per l’olandese, che guiderà l’attacco giallorosso domenica al Tardini.
Accanto a lui ci sarà Matias Soulé, mentre resta apertissimo il ballottaggio per completare il tridente offensivo. Paulo Dybala continua a spingere per una maglia da titolare dopo i minuti accumulati contro Bologna e Fiorentina, ma Niccolò Pisilli resta favorito.
Più indietro invece Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza, che anche ieri hanno proseguito con lavoro individuale. Per il capitano giallorosso l’obiettivo più realistico resta il rientro nel derby contro la Lazio, oppure nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona.
Gasperini sembra intenzionato a confermare in blocco l’undici che ha travolto la Fiorentina 4-0. L’unico vero dubbio riguarda Gianluca Mancini: il difensore è diffidato e un eventuale cartellino giallo contro il Parma gli farebbe saltare il derby.
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Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Il Messaggero
Considerato l’arbitro che ci hanno mandato Mancini lo terrei proprio a casa perché sono capaci di ammonirlo pure in panchina per uno sbadiglio.
Secondo me mancio non è da rischiare ci serve al derby speriamo che gasperini lo tenga in panchina i difensori li abbiamo adesso
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.