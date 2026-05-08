Roma su Rivero: l’erede di Ndicka arriva dall’Argentina

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili giovani e futuribili. Secondo il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Lautaro Rivero, difensore centrale mancino classe 2003 del River Plate.

Il nome del giovane argentino viene seguito con attenzione in vista della prossima estate, soprattutto alla luce delle possibili operazioni in uscita nel reparto arretrato. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Trigoria entro il 30 giugno c’è infatti Evan Ndicka, profilo importante anche in ottica plusvalenze.

Per questo la Roma si sta già guardando intorno alla ricerca di un centrale mancino che possa rappresentare una soluzione valida sia per il presente che per il futuro della squadra. Lautaro Rivero rientra perfettamente in questo identikit: giovane ma non troppo (compirà 23 anni il prossimo novembre), già strutturato e con margini di crescita ancora importanti.

Un centrale moderno, fisico, feroce nei duelli, ma anche elegante nell’impostazione. Rivero guarda all’Europa. Vuole il grande salto. Il River Plate è pronto a trattare: la clausola rescissoria racconta cento milioni di euro, ma la sensazione è che con una cifra tra i 10 ei 15 milioni l’operazione possa davvero prendere corpo.

Fonte: Corriere dello Sport