Roma, l’ultimo Dybala

Trecentosettanta giorni non bastano a raccontare tutto. Ma i prossimi 270 minuti potrebbero dire molto di più. È questo il titolo con cui il Corriere dello Sport apre questa mattina: “L’ultimo Dyala”.
La Joya si gioca il futuro nelle ultime tre partite della stagione — Parma, Lazio e Verona — con due obiettivi chiari e indissolubili: portare la Roma in Champions League e strappare il rinnovo del contratto.
L’argentino è in scadenza, e le sirene non mancano. Il Boca Juniors ha già bussato alla porta, così come il Fenerbahçe. Ma la Joya ha una priorità, e quella priorità ha i colori giallorossi. Dybala vuole restare a Roma, e lo dimostra con i fatti: testa bassa, lavoro, e la voglia di essere decisivo nel momento che conta di più.
Poi toccherà ai Friedkin fare il passo decisivo. Paulo è sotto esame, scrive il Corriere dello Sport: il sì che l’argentino aspetta deve arrivare dalla famiglia americana, e le prossime settimane saranno determinanti. 270 minuti. Una Champions da conquistare, un contratto da firmare. La Joya ha le idee chiare.
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Fonte: Corriere dello Sport
Ancora Dybala ???
Bastaaaa !!!
Lasciare andare un grande amore è la cosa più dura in assoluto.
grandissimo giocatore.
ma che senso ha rinnovarlo ormai?
❤️🧡💛
Avrei preferito vincere una UEL con un Friburgo in finale. Friburgo! Ma se la sono fatta addosso…
Se DYbala le gioca tutte e tre la Roma è in Champion’s.
Ma secondo me continuo a dire che bisogna ricomciare da giocatori sani al di là della improbabile qualificazione champions.
Tua moglie l’ha dichiarato più volte ed i giornalari lo sanno, vuole tornare in Argentina..
Come sempre i giornalari sanno che tu vuoi andare al Boca, la squadra dei tuoi sogni e del tuo miglior amico Leo…
Quindi non fare scherzi e specialmente non smentire i “bene informati”..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.