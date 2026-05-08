Roma, l’ultimo Dybala

Trecentosettanta giorni non bastano a raccontare tutto. Ma i prossimi 270 minuti potrebbero dire molto di più. È questo il titolo con cui il Corriere dello Sport apre questa mattina: “L’ultimo Dyala”.

La Joya si gioca il futuro nelle ultime tre partite della stagione — Parma, Lazio e Verona — con due obiettivi chiari e indissolubili: portare la Roma in Champions League e strappare il rinnovo del contratto.

L’argentino è in scadenza, e le sirene non mancano. Il Boca Juniors ha già bussato alla porta, così come il Fenerbahçe. Ma la Joya ha una priorità, e quella priorità ha i colori giallorossi. Dybala vuole restare a Roma, e lo dimostra con i fatti: testa bassa, lavoro, e la voglia di essere decisivo nel momento che conta di più.

Poi toccherà ai Friedkin fare il passo decisivo. Paulo è sotto esame, scrive il Corriere dello Sport: il sì che l’argentino aspetta deve arrivare dalla famiglia americana, e le prossime settimane saranno determinanti. 270 minuti. Una Champions da conquistare, un contratto da firmare. La Joya ha le idee chiare.

Fonte: Corriere dello Sport