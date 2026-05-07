FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 7 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ds Roma, c’è anche Pradè nella lista dei Friedkin

Tra i candidati per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma spunta anche Daniele Pradè: l’ex ds della Roma ai tempi dei Sensi è stato inserito nella lista valutata dai Friedkin insieme a D’Amico, Giuntoli, Sogliano, Paratici e Manna. Proprio il ds del Napoli resta uno dei profili più apprezzati, con contatti già avviati e gradimento reciproco tra le parti.

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Ore 8:45 – Pellegrini il più vicino al rinnovo

Gasperini aspetta risposte dai Friedkin su ds, Fair Play Finanziario, mercato e rinnovi, ma intanto spinge per trattenere Lorenzo Pellegrini, il calciatore, di quelli in scadenza, più vicino al rinnovo. Il tecnico considera il capitano una pedina utile e duttile, nonostante l’idea di prendere un nuovo titolare offensivo. Massara aveva già avviato i contatti per un rinnovo al ribasso e ora la decisione finale spetterà al futuro direttore sportivo. (Il Tempo)

Ore 7:35 – Malen trascina la Roma: ora punta Batistuta e Balotelli

La corsa Champions della Roma passa dai gol di Donyell Malen: 11 reti in 15 partite, più di David, Vlahovic e Openda messi insieme nella Juve. Contro Parma, Lazio e Verona i giallorossi si aggrappano all’olandese, osservato speciale anche dal ct Koeman. Malen ora punta il record di Batistuta (13 gol nelle prime 15 gare romaniste) e quello di Balotelli come miglior acquisto di gennaio della Serie A. (Gazzetta dello Sport)

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IN AGGIORNAMENTO…

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