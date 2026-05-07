Emery punta Soulè: lo vuole all’Aston Villa. Servono 30 milioni

Fino a pochi mesi fa sembrava uno dei punti fermi su cui costruire la Roma del futuro. Adesso, invece, anche Matias Soulé è finito nel gruppo dei possibili sacrificabili.
Come scrive Il Messaggero, il club giallorosso deve realizzare entro il 30 giugno circa 80 milioni di plusvalenze e tra i nomi presi in considerazione per una possibile cessione ci sono anche Mile Svilar, Manu Koné, Evan Ndicka e proprio Soulé.
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Sull’argentino si è mosso soprattutto il mercato inglese. Unai Emery lo vorrebbe all’Aston Villa e i rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostrano le operazioni che hanno coinvolto Leon Bailey e Donyell Malen. Al momento, però, ci sarebbero stati soltanto contatti esplorativi: nessun incontro con il procuratore del giocatore e nessun confronto diretto con Frederic Massara.
Su Soulé restano vigili anche il Bournemouth di Tiago Pinto, oltre a Stoccarda e Borussia Dortmund, che già la scorsa estate aveva presentato un’offerta ricevendo un netto rifiuto dalla Roma.
Ora lo scenario è cambiato. La valutazione di partenza si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra considerata accessibile soprattutto dai club di Premier League per un classe 2003 che ha già superato le cento presenze tra i professionisti. Mister Gasperini non si opporrebbe a una cessione, ma solo a fronte dell’arrivo di un attaccante dello stesso livello o superiore, per evitare di indebolire la squadra.
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Fonte: Il Messaggero
ogni giorno mettono un giocatore della Roma sul mercato che vergogna
Ecco se proprio stiamo come ai tempi di Pallotta che ha riaperto il supermercato meglio vendere Soule’ (Tzolis è un valido sostituto ma se il Ds è bravo c’è ne sono ) piuttosto che perdere Ndika o Kone’ che sono molto più difficilmente sostituibili
è vero che attualmente vale quella cifra, ma a quella cifra non so quanto convenga venderlo
Secondo me è il più sacrificabile tra quelli che possono garantire un buon incasso. Soulè ormai questo è… raramente salta l’uomo, gioca a testa bassa. Non sarà mai Dybala
io non so voi ma comincio ad essere stanco di queste panzane .
Ogni volta che dobbiamo comprare un qualsiasi giocatore anche un pippone partono da 30 in su , vendiamo uno noi anche Buono lo facciamo a prezzi di saldo ,guardate i dirimpettai giocatori mezze seghe venduti a peso d oro e noi Soule uno dei pochi buoni e giovani praticamente regalato ,se regalano giocatori.mi.incateno a trigoriA 😂😂
Summerville + 15 milioni e s’abbracciamo
si, ma Soulè vale almeno 70 milioni…
sempre questi prezzi ridicoli quando vendiamo su parte da 55 x vendere a 50 daii
Certo, Emery vuole Soulè, magari.
Il problema è la lentezza del giro palla difensivo.
Viste le semifinali di coppe ?
1 massimo 2 tocchi
NOI permettiamo agli avversari di posizionarsi , Soule o chi per lui , trova un muro.
Cmq Soule , pur con la pubalgia , che lo ha frenato : 5 assist 6 gol
Anche il gol di Wesley nasce e si crea con Soule.
30 mln ?
Diventerà un campione vero , non è questo il momento di venderlo.
Tradotto: riscatto di Malen incluso e un piccolo conguaglio (tipo 5-6 mill.) entro il 30.6?
Di questo si può senz’altro parlare…purché non ci impicchiamo il mercato da luglio in poi con rinnovi pesanti-pesanti (un 3-5-2 con un bel centrale di centrocampo anche incursore, pare già oggi funzionare meglio)
30 milioni per Soule?!?! Ahahahah
Solita notizia destabilizzante e finalizzata a deprezzare i nostri giocatori.
Con 30 milioni li facciamo parlare con Soule’, poi se lo vogliono ne sganciano 50
Si, facciamo 20 dai.
A una squadra inglese per di più.
Posso dire che Pallotta c’aveva azzeccato quando “discuteva” dei crediti alla stampa?!
Una diffamazione perenne!
FORZA ROMA
Tra Ndika, Svilar, Soulè o Konè se devo sacrificare qualcuno scelgo l’ultimo a patto di portarmi a Casa dopo FRENK KESSIÈ.
Carlos AUGUSTO + 40 ml x il Francese + la nuova Sponsorizzazione messa a bilancio e qualche altra operazione di contorno fanno circa 80 ml di plusvalenze.
Svilar (FALCONE)
Mancini (Ghilardi)
Ndika (Ziolkowski)
Hermoso (XXXXX)
Wesley (Rensch)
KESSIÈ (Cristante)
Pisilli (El Aynaoui)
C. AUGUSTO (Angelinho)
Soulè (BAJRAKTAREVIC)
Malen (KEAN)
NUSA ( ALEJBEGOVIC)
ah, se lo dice il Messaggero allora sto tranquillo non parte nessuno di quelli citati da loro. Forza Roma
ahahahahahahahahahahahahah 30 milioni ahahahahahhahahahahah.
poi la Roma non deve rientrare di nessuna plusvalenza da 80 milioni… a giugno si esce dal settlement🎉🎉🎉🎉
Se Juve e Milan han spero sui 37 Mln se ricordo bene per nkuku e quell’altro che non mi viene il nome, possiamo chiederne 50 minimo per Soulè.
Per una cifra simile il sacrificio ci sta e con una 20 dovresti trovarla una alternativa valida o forse anche di più.
da una trentina di milioni in su penserei solo a come investirli, e a trovare un un sostituto più funzionale. credo abbia un potenziale ma limitato, sicuramente può crescere ancora ma non lo reputo all’altezza di una grande. tra l’altro se non sbaglio il 10% della rivendita è della juve..tra ammortamento e i 3 mln alla juve con trenta milioni ci fai poco…cmq al max una plus da 10.
chiedere 40 + bonus, se poi si spunta a 30 + bonus
sarebbe un affare lo stesso perché quello è il suo valore. Giocatore che non è riuscito a migliorare neache con Gasp, segna con il contagocce, gioca sempre e insistentemente sulla linea laterale, conosce una finta e un tiro, e inoltre ha la pubalgia che si porterà dietro tutta la carriera, per me serve semplicemente altro, quindi monetizzare e andare oltre.
Ma fatela finita in Inghilterra con 30ml prendono delle seghe clamorose e noi gli vendiamo Soulè a così poco?
Inoltre Soulè genererebbe pochissima plusvalenza a quelle cifre e quindi il suo sacrificio sarebbe inutile a giugno per sistemare la questione fpf.
La cessione più probabile è quella di Ndicka che genererebbe tutta plusvalenza o come quella di Pisilli che scarterei perché al contrario dell’ivoriano non ha ancora raggiunto il suo apice di valutazione e perché sere per le liste.
per 30M potete rivedere tutte le partite di soulè degli ultimi 2 campionati, quante volte volete.
ci sono un sacco di gol e assist da vedere
Solo 30 mln.? Mi sembrano un pò troppo pochi visto quello che pagano in Premier. Peraltro poco meno di 30 mln è la cifra che la Roma ha speso per portarlo a Trigoria e forse 10 mln in più si possono pretendere.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.