Emery punta Soulè: lo vuole all’Aston Villa. Servono 30 milioni

Fino a pochi mesi fa sembrava uno dei punti fermi su cui costruire la Roma del futuro. Adesso, invece, anche Matias Soulé è finito nel gruppo dei possibili sacrificabili.

Come scrive Il Messaggero, il club giallorosso deve realizzare entro il 30 giugno circa 80 milioni di plusvalenze e tra i nomi presi in considerazione per una possibile cessione ci sono anche Mile Svilar, Manu Koné, Evan Ndicka e proprio Soulé.

Sull’argentino si è mosso soprattutto il mercato inglese. Unai Emery lo vorrebbe all’Aston Villa e i rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostrano le operazioni che hanno coinvolto Leon Bailey e Donyell Malen. Al momento, però, ci sarebbero stati soltanto contatti esplorativi: nessun incontro con il procuratore del giocatore e nessun confronto diretto con Frederic Massara.

Su Soulé restano vigili anche il Bournemouth di Tiago Pinto, oltre a Stoccarda e Borussia Dortmund, che già la scorsa estate aveva presentato un’offerta ricevendo un netto rifiuto dalla Roma.

Ora lo scenario è cambiato. La valutazione di partenza si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra considerata accessibile soprattutto dai club di Premier League per un classe 2003 che ha già superato le cento presenze tra i professionisti. Mister Gasperini non si opporrebbe a una cessione, ma solo a fronte dell’arrivo di un attaccante dello stesso livello o superiore, per evitare di indebolire la squadra.

Fonte: Il Messaggero