Derby nel caos: possibile rinvio a lunedì o mercoledì 20

Regna ancora l’incertezza sulla data e sull’orario del derby tra Roma e Lazio, quando manca ormai poco più di una settimana al weekend interessato. La Lega Serie A, come ammesso dal presidente Ezio Maria Simonelli, sembrava orientata verso la collocazione di domenica 17 maggio alle 12:30, soluzione che avrebbe favorito anche la trasmissione della sfida sul mercato orientale.

Un’ipotesi che però non è stata accolta bene da Maurizio Sarri, che ha definito quell’orario “un insulto alla città e alle due squadre”. Il problema principale resta legato all’ordine pubblico. Il Viminale ha escluso la fascia serale a causa delle tensioni registrate in passato tra le tifoserie, mentre l’orario pomeridiano è ostacolato dalla concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia, prevista alle ore 17.

Nelle ultime ore, però, stanno emergendo ulteriori difficoltà organizzative per la gestione contemporanea dei due eventi, che si svolgerebbero a poche centinaia di metri di distanza. Per questo motivo prende quota anche l’ipotesi di uno slittamento del derby a lunedì 18 maggio o addirittura a mercoledì 20.

Un eventuale rinvio avrebbe inevitabili ripercussioni anche sul calendario delle altre squadre coinvolte nella corsa Champions ed europea, visto che nelle ultime due giornate di Serie A deve essere garantita la contemporaneità delle gare tra club con gli stessi obiettivi di classifica. Scenario che coinvolgerebbe anche Milan, Juventus, Como e Atalanta. La decisione definitiva è attesa nella giornata di martedì.

Fonte: Il Tempo