Derby nel caos: possibile rinvio a lunedì o mercoledì 20

Regna ancora l’incertezza sulla data e sull’orario del derby tra Roma e Lazio, quando manca ormai poco più di una settimana al weekend interessato. La Lega Serie A, come ammesso dal presidente Ezio Maria Simonelli, sembrava orientata verso la collocazione di domenica 17 maggio alle 12:30, soluzione che avrebbe favorito anche la trasmissione della sfida sul mercato orientale.
Un’ipotesi che però non è stata accolta bene da Maurizio Sarri, che ha definito quell’orario “un insulto alla città e alle due squadre”. Il problema principale resta legato all’ordine pubblico. Il Viminale ha escluso la fascia serale a causa delle tensioni registrate in passato tra le tifoserie, mentre l’orario pomeridiano è ostacolato dalla concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia, prevista alle ore 17.
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Nelle ultime ore, però, stanno emergendo ulteriori difficoltà organizzative per la gestione contemporanea dei due eventi, che si svolgerebbero a poche centinaia di metri di distanza. Per questo motivo prende quota anche l’ipotesi di uno slittamento del derby a lunedì 18 maggio o addirittura a mercoledì 20.
Un eventuale rinvio avrebbe inevitabili ripercussioni anche sul calendario delle altre squadre coinvolte nella corsa Champions ed europea, visto che nelle ultime due giornate di Serie A deve essere garantita la contemporaneità delle gare tra club con gli stessi obiettivi di classifica. Scenario che coinvolgerebbe anche Milan, Juventus, Como e Atalanta. La decisione definitiva è attesa nella giornata di martedì.
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Fonte: Il Tempo
Il problema è voler fare riposare la Lazio che gioca la finale di coppa Italia il mercoledì precedente. Solite manfrine…purtroppo non cambierà mai nulla. Con il denaro che gira anche le indagini della magistratura (con le pene irrisorie che eventualmente verranno irrogate) non fanno paura a nessuno…
Stai a vedere che il panzone se l’acchitta con i suoi amici di merenda pe gioca er 20.
Conviene pure al brand……
Cciloro.
FORZA ROMA
Questa è la classe dirigenziale che dovrebbe guidare l’Italia alla rinascita calcistica?
Sarri ha ragione
Dopo questo penoso rimpallo di responsabilità ancora ci chiediamo perché il calcio italiano non va da 12 anni ai mondiali.
Certo, se si da ancora retta al panzone che vuole a tutti i costi far rinviare la partita…
14.20 partita finita. 40 minuti per esodo. Dalle 15 alle 17 sono due ore.
Dov’è il problema?
Chi se lo immaginava che ci sarebbe stato un torneo di tennis in contemporanea.
eh certo, magari vogliono anche una settimana alle Maldive i giocatori della Lazio nel frattempo? Hanno tutto il tempo di recuperare energie fisiche e mentali dopo la finale di coppa italia
Perché non si giocano il Derby a ” carta,sasso e forbici” ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.