La Roma fa la spesa dal Bayer: ora c’è Culbreath nel mirino

La Roma continua a guardare con attenzione in casa Bayer Leverkusen. Dopo Kerim Alajbegovic, nel mirino giallorosso sarebbe finito anche Montrel Culbreath.

Classe 2008, ala destra tedesca, Culbreath è considerato uno dei giovani più interessanti del settore offensivo del club tedesco. Nonostante la giovanissima età, ha già collezionato 10 presenze in Bundesliga, mettendo in mostra qualità tecniche e personalità.

Baricentro basso, tecnico e rapido, Culbreath gioca nella fascia opposta di Alajbegovic, e i due, teoricamente, sarebbero complementari. La valutazione del tedesco (circa 5 milioni di euro) però è decisamente più accessibile: si tratterebbe di un investimento per il futuro, da far crescere con calma.

La Roma lo starebbe seguendo con vivo interesse nell’ambito della strategia voluta dal club giallorosso, ancora orientata verso profili giovani ma di prospettiva internazionale oltre a quelli già pronti all’uso in stile Malen.

Fonte: Corriere dello Sport