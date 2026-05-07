Roma, missione Champions: Gasp ritrova uomini e certezze

Serve un maggio perfetto per continuare a inseguire la Champions League e Gian Piero Gasperini sa bene come si fa. Negli ultimi due anni sulla panchina dell’Atalanta, proprio nel mese decisivo della stagione, il tecnico ha raccolto nove vittorie, un pareggio e appena due sconfitte, compresa la finale di Europa League vinta. La Roma vuole aggrapparsi anche a questi numeri per alimentare la rincorsa.

Il primo passo è stato il netto 4-0 alla Fiorentina. Adesso la testa è già rivolta alla trasferta di domenica contro il Parma, altro snodo fondamentale nella corsa al quarto posto.

A Trigoria ieri è andato in scena il primo vero allenamento verso la gara del Tardini dopo la seduta di scarico di martedì. L’assenza di Donyell Malen aveva inizialmente generato apprensione, ma dal Fulvio Bernardini filtra tranquillità. L’attaccante ha svolto un lavoro personalizzato in palestra già programmato insieme allo staff per gestire la fatica accumulata negli ultimi mesi. Gasperini, dopo l’ottima prova contro la Fiorentina, culminata con due traverse colpite e due reti ispirate, ha preferito evitare sovraccarichi muscolari. Oggi l’olandese tornerà regolarmente in gruppo.

Buone notizie arrivano anche da Neil El Aynaoui, che rientrerà tra i convocati dopo la squalifica scontata contro la Fiorentina. Difficile però che parta titolare: la sensazione è che Gasperini confermerà gli stessi undici visti domenica sera all’Olimpico.

Non dovrebbe essere risparmiato neppure Gianluca Mancini, nonostante la diffida e il derby all’orizzonte. La Roma, infatti, non può permettersi calcoli: servono tre punti per continuare la rincorsa Champions, obiettivo che garantirebbe al club circa 43,5 milioni di euro solo dalla qualificazione.

Intanto aumenta anche l’abbondanza offensiva. Paulo Dybala continua a migliorare e punta a mettere minuti nelle gambe per arrivare pronto al derby. Lorenzo Pellegrini lavora invece con l’obiettivo di tornare almeno per la stracittadina, mentre restano da monitorare Artem Dovbyk e Bryan Zaragoza. Per lo spagnolo, fermato da una lieve infiammazione al ginocchio sinistro, filtra comunque ottimismo in vista del Parma.

Dopo mesi di emergenza, Gasperini si ritrova finalmente con una rosa quasi completa proprio nel momento decisivo della stagione. E la sensazione, dentro Trigoria, è che la Roma stia arrivando al rush finale nel miglior momento fisico e mentale dell’anno.

Fonti: Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Romanista