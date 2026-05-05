Friedkin contestati, striscione in Curva Nord: “Siete la peggiore proprietà della nostra vita”

Non solo campo nella serata dell’Olimpico durante Roma-Fiorentina. Nel corso della partita è andata in scena una dura contestazione nei confronti della proprietà.
In Curva Nord è stato esposto uno striscione molto esplicito contro la famiglia Friedkin: “E’ ora che vi si dica, siete la peggiore proprietà della nostra vita. Friedkin out”. Un messaggio diretto, che fotografa il malumore di una parte della tifoseria, cresciuto nelle ultime settimane anche alla luce della percezione di una proprietà distante dalle vicende del club.
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A incidere sul clima anche le tensioni interne, in particolare i dissidi tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, culminati con la separazione dal senior advisor. Una scelta che, pur trovando consenso in una parte dell’ambiente, è stata comunque accolta con perplessità da diversi tifosi.
A conferma del momento, anche le assenze in tribuna: né Ryan Friedkin né Dan Friedkin erano presenti allo stadio Olimpico. In rappresentanza della proprietà c’era Corbin Friedkin, fratello minore del vicepresidente.
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Fonte: Corriere della Sera
I ragazzi della Nord hanno esagerato… peggio dei Friedkins ci sono ballotta e Ciarrapico. Però stanno già sul podio e possono ancora “migliorare”.
L’alibi del ffp quando finisce?
NE abbiamo viste di peggio e probabilmente sono ragazzi, ma hanno tutto il mio appoggio. È ora che gli si dia una svegliata a questi qua.
Quindi fammi capire, una Conference Lik secondo te vale 5 partecipazioni in Champions League compresa una Semifinale ?
Se la pensi così i tifosi come te quest’anno si meritano il solito 6/7 posto dei Friedkin.
:))
Ballotta quello del punto più alto della storia europea romanista dal 1984 a oggi ?
Kawa62 secondo me attaccare così a fondo e perennemente e pesantemente la proprietà non porti a niente. Hanno investito molto (anche male) e questo si chiede a una proprietà, sono qui anche per i loro interessi? certo non sono buoni samaritani, non parlano molto? allora chiedete a De Laurentis di comprare la Roma e allora vedrete la chiacchiere che vi fa.
Oppure compratela voi.
Sop… quindi Pallotta sarebbe meglio di Sensi? Per una semifinale di Champions raggiunta per caso (perché tentarono in tutti i modi di vendere Dzeko a gennaio)?
L’unica cosa buona fatta da Pallotta è stata scegliere Sabatini che gli permise di mantenere un buon livello pur essendo il supermercato d’Europa.
Insieme a Ciarrapico il peggiore presidente della Roma
Sicuramente il peggiore è stato Ciarrapico. Pallotta è vero che in 8 anni non ha vinto nulla ma la Roma avendo dei dirigenti bravi come Sabatini sotto la sua presidenza è arrivata 3 volte seconda e due volte terza e in semifinale di Champions e Europa League. Ha sbagliato quando negli ultimi 2 anni ha abbandonato la Roma perchè aveva capito che lo prendevano in giro per lo Stadio e criticato i tifosi.
State attenti che il mondo è pieno di Lotito .
È un attimo a fare una finaccia.
Questa della nord se meritano Pallotta
Se sono i peggiori della vostra vita vuol dire che siete giovani: beati voi..
quello che ho pensato anche io.
vero che non mi abituerò mai e non voglio abituarmi ai sesti posti… ma ne ho visti di peggio… moooolto di peggio.
il discorso è molto lungo, i tempi sono cambiati, oggi il Presidente tifoso non esiste più, da tempo.
Hanno ereditato un disastro, una Società sul lastrico.
Poi che siano gente che di calcio ne sà zero, è ovvio.
Ma hanno tirato fuori 1 mld, chi altri lo avrebbe fatto?
e senza Taylor sarebbero stati giudicati uguali o diverssmente?
❤️🧡💛
Bravo, pensato stessa identica cosa.
…mi hai tolto le parole di bocca…so’ ragazzi…
per quelli che dicono vi meritate Lotito vi rispondo che vi meritate sesti posti a vita, era ora che i tifosi iniziassero a farsi sentire
veramente siamo al quinto posto.come lo scorso anno
se non sono la peggiore stanno sicuramente sul podio Gasperini ha chiesto di parlare coi proprietari e gli hanno mandato il nipote più ridicolo di così
Interessante, è il fratello di Ryan ma allo stesso tempo è nipote (di chi poi?). Mistero.
Il nipote di chi?
Ma tu conosci la famiglia Friedkin e sai quale sono le dinamiche interne tra padre e figli?
State etichettando questo ragazzo come uno mandato allo sbaraglio
senza sapere nulla di cosa faccia,
Questo ha una laurea a Stanford, un master alla Rice,
gestisce probabilmente più soldi di tutti noi messi insieme,
ma gente con la 3a media ha deciso che non è adeguato….
Non era il caso. La squadra è in piena corsa, queste cose si possono evitare. C’era stato sicuramente di peggio e comunque i soldi li hanno messi.
Le critiche sono legittime, le “sparate” radiolare molto meno.
Io ricordo solo due presidenze a parte Sacerdoti; Viola e Sensi in 100 anni di storia e questa presidenza ha messo l’unico trofeo internazionale in bacheca e ha un progetto di crescita di capitale sociale che potrebbe portare la Roma dove le compete.
Io posso capire l’insoddisfazione ma invitare ad andarsene è puro masochismo da “marione de noantri” perchè l’alternativa non c’è e di lotito e viperetta ce ne sono a josa….okkio.
Prima non esisteva la Coppa dei 6°/7° ecco perchè non avevamo vinto nulla, molto semplice, ti rimaneva alla Coppa delle Fiere.
Giovedì sera comunque ecco le semifinali di Conference League:
Crystal Palace – Shakhtar Donetsk e Strasburgo – Rayo Vallecano…
O forse è meglio battere Messi in semifinale di Champions League ?
Quanto all’alternativa, voglio vedere se parlavi così quando c’era Pallotta da voler cacciare con gli striscioni a Pinzolo subito dopo la 4° Champions League raggiunta.
ieri abbiamo assistito a una ottima partita fatta da ragazzi che ci hanno fatto vedere come si gioca al calcio.Ragazzi acquistati dalla proprietà.Giocatori che si dice che non sono da quinto posto,mettiamo in fila le critiche tanto per farle.
i friedkin per alcuni sono i nemici che hanno rovinato la Roma comunque dal 2018 sono riuscite a portare la Roma femminile a livello nazionale tra i primi posti 3 scudetti 2 coppe Italie e 2 supercoppa con le giovanili si è riuscito in tutti i settori a rinnovare e avere risultati importanti poi riusciamo a stare tra il primo posto e sesto ( tenendo presenti gli infortuni à lungo degenza, )
in più decisioni arbitrali dubbie con il Var (errori? o qualcosa altro?)
Ti stai attaccando al niente, 6 anni senza Champions League, quello conta per una squadra che aspira ad alti livelli.
Una proprietà che con tutti i suoi limiti ha già scucito un miliardo per ripianare debiti e per le spese correnti e che per lo stadio ne sta per metterne un altro o forse più? Preferite un viperetta, grande tifoso giallorosso, abbonato a portare i registri in tribunale? Mah…
mi sono vergognato per loro!
Penso sia la presidenza che più abbia fatto per i tifosi a partire dai prezzi degli abbonamenti che sono gli stessi da anni e anni, per non parlare di tutte le iniziative, il logo che tanto volevano, la curva sud enorme nel nuovo stadio, ecc ecc… poi ovviamente c’è il lato sportivo, e coppa vinta a parte, hanno sbagliato frotte di dirigenti, ma comunque stanno sotto di circa 1 miliardo di soldi spesi e quindi trovo assurdo anche solo criticarli… ma vabbè…
bisogna anche riconoscere che non avendo il cuore Romanista hanno fatto quello che ognuno di noi avrebbe fatto per una squadra di football americano in USA.
Siamo in un Paese allo sfascio, sono venuti a fare uno stadio in 5 anni e chissà quando e se lo faranno. fossi in loro venderei, ma a chi? a queste condizioni bisogna aver paura dei Lotito di turno. Preferisco accontentarmi di loro, in attesa fi giorni migliori
“peggiore presidenza della nostra vita” a parte l’ invidia per la giovane età, vorrei ricordare i vari Pallotta.. Ciarrapico…. Marchini…. Evangelisti…Marini Dettina….
sicuramente i presidenti non ci dormiranno la notte per questa cosa 🤣.
io continuo a dire che hanno fatto tanti sbagli a livello dirigenziale, che gli hanno fatto sprecare malamente tanti soldi, ma per il resto c’è poco da dirgli secondo me. quella del ffp sarà anche una scusa ma potranno essere giudicato a 360 gradi quando saranno liberi dai paletti della uefa
Io risponderei che Voi siete il peggior tifo della storia del tifo giallorosso! Per colpa vostra o meglio avete collaborato… gente come Dybala e Pellegrini vestono ancora la maglia della Roma. Il campo parla!
Secondo me bisognerebbe pensare prima di scrivere certe cose, ma teniamoci stretta questa presidenza, già solo quello che sta facendo per cercare di realizzare lo stadio con tutto e tutti che remano dalla parte opposta, bisognerebbe portare rispetto, forse non tutti capiscono cosa vuol dire avere uno stadio di proprietà
non hanno esagerato.e’ la verita almeno x gli.ultimj 10.anni,Ciarrapico e’ inarrivabile
La lite RANIERI/GASP, obbiettivamente , è stato un evento che nessuno si aspettava, l’intransigenza di Ranieri che ha detto “O IO, O LUI ” nessuno se l’aspettava , non capisco perchè la colpa ricade sui Fredkins ai quali semmai si deve dare la colpa di non saper scegliere i dirigenti, di essere distanti e non parlare mai e di non gradire le esternazioni dei propri collabiratori, ma non sanno che a Roma se non parli la LUPA te se magna.
perché non fate una raccolta fondi e la gestite voi la squadra… sono le proprietà precedenti che ci hanno messo in queste situazione, il FFP è frutto di gestioni scellerate iniziate da dopo Sensi…
Sottoscrivo ogni singola parola di questo striscione e saluto con ammirazione chi non si piega al vento del mainstream e continua a lottare, pretendendo rinforzi e ambizione per una squadra all’altezza del proprio tifo, della propria storia e del proprio nome.
Forza Roma!
Dei Friedkin non si può certo negare l’impegno economico, di soldi ce ne hanno messi tanti e costantemente. Si possono incolpare sui molti errori fatti nella gestione della squadra, questo si. Dal Mourinho subito per fare l’americanata (persi 3-5 anni di pianificazione), a circondarsi di dirigenti e DS che sono durati pochi mesi e hanno fatto danni (tipo la Soulouku), a non capire, forse, cosa vuol dire gestire una squadra di calcio in Italia. Ma gli errori in “buona fede” si perdonano.
impegno economico quando hanno comprato la società ma per quanto riguarda il mercato hanno speso il minimo sindacabile
Al di là dei demeriti della presidenza, che comunque mi sembra che qualche euro lo ha tirato fuori, credo che in un momento come questo dove siamo in piena rincorsa champion, mi sembra inopportuno esporre simili striscioni…
Non so se sono i peggiori. Ma se dobbiamo giudicare una dirigenza dai risultati sportivi, allora se non sono i peggiori, sono tra i peggiori. Storicamente sono stati contestati tutti. 23 settembre 2000, ed un famoso quotidiano sportivo titolava:” INFERNO A TRIGORIA”. Fummo eliminati dalla coppa Italia, tifosi inviperiti, tafferugli ed auto danneggiate, nonostante avessimo Capello, Batistuta e uno squadrone. Ora senza niente e fuori da tutto non puoi contestare? Che vi succede?
Non so se sia la peggiore, ma al limite se la giocano con la precedente proprietà.
Ciarrapico è durato troppo poco per “competere”, una brutta parentesi comunque.
A ogni modo dopo sei anni con questi risultati e il centenario alle porte un messaggio ci sta tutto.
Mah…si nformassero sulla nostra storia.
Che sembrano totalmente disinteressati ai risultati sportivi è inconfutabile come è un dato di fatto che la Roma invece di crescere è diventata una squadretta da metà classifica e stiamo a guardare Napoli che vince 2 scudetti in 3 anni e i proprietari del Como che investono e lo stanno portando addirittura in lotta Champions, noi invece ancora sentiamo parlare di Fair play finanziario
Le chiacchiere stanno a zero, il primo mercato post FPF sarà il banco di prova di questa proprietà.
Anche a me non convince molto la storia dei paletti Uefa anche perchè molte società hanno pesanti debiti e non hanno mai di questi problemi. Resta comunque il fatto che siamo in momento molto delicato della stagione ed è inutile fare polemiche.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.