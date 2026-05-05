Ds Roma, Paratici strizza l’occhio: “Fa piacere essere accostato ai giallorossi…”

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Il futuro della direzione sportiva della Roma resta un tema aperto, con l’addio di Massara previsto a fine stagione e il club già al lavoro per individuare il sostituto.

Tra i profili valutati nelle scorse settimane c’era anche Fabio Paratici, attuale ds della Fiorentina, che nel prepartita ha commentato così le voci sul suo possibile approdo a Trigoria: «Fa piacere essere accostato alla Roma. Sono arrivato a Firenze da poco, sono concentrato sul raggiungere la salvezza e su questo club che merita la mia massima attenzione».

Restano però in pole le candidature di Giovanni Manna e Tony D’Amico, entrambi sotto contratto rispettivamente con Napoli e Atalanta. La scelta finale è attesa nelle prossime settimane, con la Roma chiamata a definire uno dei tasselli chiave per la costruzione del futuro.

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Fonte: Il Tempo

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7 Commenti

    • Non dimentichiamoci che è finito sotto accusa ai tempi della rubens meglio che resti alla Fiorentina

    • Esatto Basara.

      Peraltro l’ho visto spesso a Roma, viene in hotel dove lavoro, così a vederlo da vicino mi da’ zero fiducia peraltro.

  2. Ma per favore eh…
    Trovassero il modo di mettersi d’accordo Gasperini e Massara, la padella non sarà la migliore di sempre (anche se -ma tu guarda i casi della vita- di giocatori validi presi ce n’è più d’uno) ma la brace sta bene dove sta.

  4. I rapporti personali tra Massara Gasperini ?
    A noi sconosciuti.
    Acquisti fatti da Massara ?
    Wesley Ghilardi Ziolkowski El Aynaoui Malen Vaz Arena.
    Qualche dubbio su Vaz , ma gli altri sono azzeccati.
    Prestiti ?

    .Tsimikas Bailey Ferguson Zaragoza Venturino poco hanno dato alla Roma.
    Gasperini ANCHE non è infallibile :
    Sancho si Rowe no
    Fabio Silva ad agosto poi Raspadori , Malen è arrivato perché insoddisfatto all’AV.
    Da esterno : Massara fra i nomi che circolano forse è il migliore
    collaborate

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