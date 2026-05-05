Ds Roma, Paratici strizza l’occhio: “Fa piacere essere accostato ai giallorossi…”

Il futuro della direzione sportiva della Roma resta un tema aperto, con l’addio di Massara previsto a fine stagione e il club già al lavoro per individuare il sostituto.

Tra i profili valutati nelle scorse settimane c’era anche Fabio Paratici, attuale ds della Fiorentina, che nel prepartita ha commentato così le voci sul suo possibile approdo a Trigoria: «Fa piacere essere accostato alla Roma. Sono arrivato a Firenze da poco, sono concentrato sul raggiungere la salvezza e su questo club che merita la mia massima attenzione».

Restano però in pole le candidature di Giovanni Manna e Tony D’Amico, entrambi sotto contratto rispettivamente con Napoli e Atalanta. La scelta finale è attesa nelle prossime settimane, con la Roma chiamata a definire uno dei tasselli chiave per la costruzione del futuro.

Fonte: Il Tempo