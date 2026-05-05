Calciomercato, l’Inter mette gli occhi sulla Roma: nel mirino Mancini e Pisilli

Scudetto in tasca, testa già al futuro. L’Inter non perde tempo e, secondo il Corriere della Sera, guarda anche in casa Roma per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il primo nome sul taccuino nerazzurro è quello di Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, sotto contratto fino al 2027, è considerato un profilo percorribile a prescindere da quello che sarà il futuro di Alessandro Bastoni. Un’opzione concreta, non un ripiego.

Ma l’Inter non si ferma lì. Il club vuole anche abbassare l’età media della rosa, e in quest’ottica è finito nel mirino Niccolò Pisilli: centrocampista classe 2003, legato alla Roma fino al 2029, considerato uno dei profili più interessanti del calcio italiano.

Un doppio interesse che potrebbe animare l’estate giallorossa, e che la Roma dovrà gestire con attenzione mentre cerca di costruire il progetto Gasperini.

Fonte: Corriere della Sera