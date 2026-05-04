Roma, occhi sulla Germania: idea Schlager a parametro zero

La Roma si è già messa al lavoro sul mercato estivo. Un osservatore giallorosso era presente alla BayArena per Bayer Leverkusen-Lipsia: segnale concreto di un club che vuole anticipare la concorrenza e costruire la squadra del futuro secondo le indicazioni di Gasperini.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i profili nel mirino sono due in particolare. Il primo è Antonio Nusa: Gasperini lo ha già indicato come obiettivo numero uno per l’attacco. Il secondo è il centrocampista Xaver Schlager, già monitorato nei mesi scorsi e ora tornato d’attualità come possibile colpo a parametro zero.

Il tedesco, 28 anni, è un centrocampista box to box di piede mancino che può giocare in diverse zone della mediana e può rappresentare un rinforzo molto utile per la rosa giallorossa.

In difesa, invece, la Roma tiene d’occhio Jayden Oosterwolde, centrale del Fenerbahce ed ex Parma: il suo nome è stato individuato come potenziale sostituto di Evan Ndicka, in caso di cessione del centrale francese.

Fonte: Gazzetta dello Sport