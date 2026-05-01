Gasperini studia tre viola per la Roma

Occhi puntati sul campo, ma anche sul mercato. Lunedì sera all’Olimpico, Gian Piero Gasperini seguirà con particolare attenzione tre profili della Fiorentina in vista della prossima estate: Dodò, Gudmundsson e il giovane Fortini.
Per quest’ultimo, la presenza dipenderà dal via libera medico, ma il suo nome è da tempo nei radar. Già da circa un anno, infatti, il tecnico lo considera uno dei talenti più interessanti e anche a gennaio il suo profilo è stato monitorato con attenzione. Fortini resta dunque un obiettivo concreto, sul quale Gasperini è pronto a tornare alla carica con la dirigenza.
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Discorso diverso per Dodò. L’esterno brasiliano, capace di abbinare copertura e spinta, sta vivendo una stagione complicata con la Fiorentina, ma resta un giocatore che il tecnico accoglierebbe volentieri, affidandogli la fascia destra. Il contratto in scadenza e i segnali poco incoraggianti sul rinnovo lo rendono un profilo destinato ad animare il mercato a fine stagione, con la Roma tra le possibili destinazioni.
Più complessa la situazione legata a Gudmundsson. L’islandese ha un contratto rilevante con il club viola, fattore che porterà la società a chiedere una cifra importante per il cartellino, non inferiore ai quindici milioni. Nonostante questo, l’interesse della Roma non è una novità: già la scorsa estate il suo nome era stato accostato ai giallorossi, così come accaduto per Fortini.
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Fonte: La Nazione
Dodo per me non dovrebbe neanche giocare in serie A. Inconcludente!
Se vai a comprare da una squadra che quasi va in B le speranze per la champions del.prossimo anno non sono molte. Questa tarantella di nomi suggeriti dai giornalisti fa pena, pensa quando finisce il campionato si scateneranno.
Forza Roma
Dodo e Fortini sono due profili interessanti. Wesley a sinistra e Dodo a destra sarebbe tanta roba.
Gudmonsson invece non mi convince.
Io penso che con 40/45 milioni li prendi tutti e tre. Dodò e Fortini sono a scadenza entrambi, se non ricordo male: ma continuo a dire, viste le recenti partite di Saud, perché non dargli una possibilità piuttosto che farlo partire per 4 miseri milioni d’euro (cifra con la quale, oggi, non ci compreresti neanche un ottimo prospetto della primavera)?
Gudmundsson è un ottimo giocatore, però non so se ha quelle qualità realizzative che cerchiamo…
condivido, visto il campionato che ha fatto in Ligue 1 quest’anno, Saud è un giocatore che nella rosa ci può stare tranquillamente come vice Wesley sulla destra. Mi concentrerei più sul coprire altri ruoli con dei titolari, come il terzino sinistro, un centrocampista che sappia segnare e almeno due attaccanti, di cui uno esterno a sinistra. Queste sono le 4 priorità su cui investire
qualcuno riesce a spiegarmi questa presunta infatuazione per Fortini?
cosa ha fatto questo ragazzo per meritare cotanta attenzione?
ci fai il brodo con questi mi auguro arrivino giocatori più forti
stanno tutti bene dove stanno
Dodò dopo quello che ha detto sui romani sta bene dove sta.
Non prenderei nessuno dei 3.
Fortini è giovane ed ha un buon fisico, ma a mio parere è molto limitato in entrambe le fasi.
Dodò ha una bella gamba/corsa un po’ simile a quella di Wesley, ma è spesso in difficoltà in fase difensiva, anche perché è alto 166 cm e sulle palle alte gli mangiano in testa. Inoltre in fase offensiva spesso è arruffone ed inconcludente.
Gudmundson è un giocatore da squadra che gioca in contropiede, non uno che salta l’uomo puntandolo da fermo. Serve uno alla Lookman.
Se così fosse, indipendentemente dai tre viola (solo Fortini sarebbe da prendere), con Freuler, Kessie, Wesley ancora a sx, via Soule, Kone’ e Ndicka, Gasperini il prox anno fa’ 5 partite e lo cacciano e noi ricominciamo da capo. Quindi credo e spero che non sarà così.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.