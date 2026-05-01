Gasperini studia tre viola per la Roma

Occhi puntati sul campo, ma anche sul mercato. Lunedì sera all’Olimpico, Gian Piero Gasperini seguirà con particolare attenzione tre profili della Fiorentina in vista della prossima estate: Dodò, Gudmundsson e il giovane Fortini.

Per quest’ultimo, la presenza dipenderà dal via libera medico, ma il suo nome è da tempo nei radar. Già da circa un anno, infatti, il tecnico lo considera uno dei talenti più interessanti e anche a gennaio il suo profilo è stato monitorato con attenzione. Fortini resta dunque un obiettivo concreto, sul quale Gasperini è pronto a tornare alla carica con la dirigenza.

Discorso diverso per Dodò. L’esterno brasiliano, capace di abbinare copertura e spinta, sta vivendo una stagione complicata con la Fiorentina, ma resta un giocatore che il tecnico accoglierebbe volentieri, affidandogli la fascia destra. Il contratto in scadenza e i segnali poco incoraggianti sul rinnovo lo rendono un profilo destinato ad animare il mercato a fine stagione, con la Roma tra le possibili destinazioni.

Più complessa la situazione legata a Gudmundsson. L’islandese ha un contratto rilevante con il club viola, fattore che porterà la società a chiedere una cifra importante per il cartellino, non inferiore ai quindici milioni. Nonostante questo, l’interesse della Roma non è una novità: già la scorsa estate il suo nome era stato accostato ai giallorossi, così come accaduto per Fortini.

Fonte: La Nazione