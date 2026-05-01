Calciomercato Roma: Aké offerto ai giallorossi

Nathan Aké entra nei radar giallorossi. Il difensore olandese classe 1995, secondo quanto riportato dalla testata inglese transferfeed.com, è stato proposto a diversi club di Serie A tramite un intermediario.
Tra le società che stanno prendendo in considerazione il suo profilo c’è anche la Roma, che in queste ore sta effettuando le proprie valutazioni sul giocatore.
LEGGI ANCHE – Gasp vuole Nusa, Soulè in bilico. A centrocampo un Konè per l’altro
Fonte: transferfeed.com
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!