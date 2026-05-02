Massara verso l’addio: imminente la separazione con la Roma

Il futuro di Frederic Massara alla Roma appare segnato. Dopo settimane di voci, arrivano ulteriori conferme anche dalle ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, secondo cui la posizione del direttore sportivo è ormai sempre più in bilico.

Il club giallorosso si starebbe muovendo in anticipo per preparare un cambio imminente: senza sorprese, la separazione dovrebbe arrivare a breve. A incidere, in particolare, sarebbero stati gli ultimi mesi, caratterizzati da tensioni e da un rapporto complicato con Gian Piero Gasperini.

Parallelamente, a Trigoria sono già iniziate le valutazioni per individuare il possibile sostituto. In cima alla lista ci sarebbe Tony D’Amico dell’Atalanta, con altri nomi che restano sullo sfondo: Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna e Sean Sogliano. Da monitorare anche la candidatura di Nani, attualmente all’Udinese.

Redazione GR.net