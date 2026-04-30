Roma, idee Kessié e Koke: occasioni a parametro zero

Tra le valutazioni in corso sul mercato, emergono due profili che tornano d’attualità in casa giallorossa: Franck Kessié e lo spagnolo Koke. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Leggo, entrambi rappresentano opzioni a parametro zero, soluzione che il club sta valutando con attenzione.

Si tratta di due giocatori di esperienza internazionale, al vaglio come possibili rinforzi per il centrocampo nella prossima stagione. L’idea è quella di cogliere eventuali opportunità senza costi di cartellino, inserendo elementi già pronti e affidabili all’interno della rosa.

Il nome di Kessie non è una novità per la Roma: l’ex Milan era stato cercato già la scorsa estate. La sua volontà è tornare in Italia dopo l’esperienza all’Al Ahli (per lui 10 gol e 4 assist in stagione). A 29 anni è considerato un calciatore ancora nel pieno della sua carriera calcistica, e Gasp sarebbe felice di riabbracciarlo in giallorosso.

Differente il profilo di Koke, 34 anni, storico mediano dell’Atletico Madrid, la cui avventura al club di Simeone sembra ormai arrivata al capolinea: ha il contratto in scadenza a giugno ed è alla ricerca di una nuova piazza che possa stimolarlo.

Fonte: Leggo