Rinnovo Celik, trattativa riaperta: con Gasp al comando può restare

Tra i dossier più caldi a Trigoria c’è quello legato al futuro di Zeki Celik. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il rinnovo del terzino turco è diventato una priorità nelle ultime settimane, complice anche la nuova impostazione tecnica.

Se per Stephan El Shaarawy il destino sembra già segnato, con un addio ormai certo, restano invece ancora aperte le situazioni di Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e dello stesso Celik. Tra questi, proprio il difensore rappresenta il caso più urgente.

Alla base della riapertura dei dialoghi c’è la volontà di Gian Piero Gasperini, che considera Celik un elemento prezioso per la sua affidabilità e versatilità, capace di adattarsi sia in linea difensiva sia sugli esterni. Una duttilità che lo rende funzionale alle esigenze del tecnico e che ha spinto il club a riconsiderare una trattativa che sembrava ormai destinata a chiudersi senza accordo.

Nonostante un contratto in scadenza da tempo, il giocatore non si è impegnato con altri club, mantenendo aperta la porta alla permanenza. Un segnale importante, rafforzato dalla disponibilità dello stesso Celik a restare in giallorosso anche alla luce della continuità tecnica.

Sul piano economico, l’intesa resta da costruire. La richiesta iniziale di 4 milioni non verrà accolta, ma la Roma è pronta a migliorare la propria offerta, anche grazie ai margini garantiti dal decreto crescita.

La sensazione è che, dopo una fase di stallo, il dialogo sia ripartito su basi diverse. Ora resta da capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro definitivo nei prossimi giorni.

Fonte: Corriere della Sera