Rinnovo Celik, trattativa riaperta: con Gasp al comando può restare

Tra i dossier più caldi a Trigoria c’è quello legato al futuro di Zeki Celik. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il rinnovo del terzino turco è diventato una priorità nelle ultime settimane, complice anche la nuova impostazione tecnica.
Se per Stephan El Shaarawy il destino sembra già segnato, con un addio ormai certo, restano invece ancora aperte le situazioni di Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e dello stesso Celik. Tra questi, proprio il difensore rappresenta il caso più urgente.
Alla base della riapertura dei dialoghi c’è la volontà di Gian Piero Gasperini, che considera Celik un elemento prezioso per la sua affidabilità e versatilità, capace di adattarsi sia in linea difensiva sia sugli esterni. Una duttilità che lo rende funzionale alle esigenze del tecnico e che ha spinto il club a riconsiderare una trattativa che sembrava ormai destinata a chiudersi senza accordo.
Nonostante un contratto in scadenza da tempo, il giocatore non si è impegnato con altri club, mantenendo aperta la porta alla permanenza. Un segnale importante, rafforzato dalla disponibilità dello stesso Celik a restare in giallorosso anche alla luce della continuità tecnica.
Sul piano economico, l’intesa resta da costruire. La richiesta iniziale di 4 milioni non verrà accolta, ma la Roma è pronta a migliorare la propria offerta, anche grazie ai margini garantiti dal decreto crescita.
La sensazione è che, dopo una fase di stallo, il dialogo sia ripartito su basi diverse. Ora resta da capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro definitivo nei prossimi giorni.
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Fonte: Corriere della Sera
incredibile portate La Roma Lourdes
Se la notizia fosse vera ci sarebbe da preoccuparsi, se la nuova linea partisse con la conferma di Celik, Cristante, Pellegrini aspettiamoci quello che abbiamo visto negli ultimi anni.
Guarda assurdo rinnovare uno come celik magari a 3 milioni e non far salire uno qualsiasi della primavera.
A che serve poi? Abbiamo già 2 terzini destri..
Ne ero sicuro. La prima cosa che ho pensato quando è starò cacciato Ranieri. Purtroppo lo vedremo ancora lì sulla fascia, insieme a due all’ ora a centrocampo. Che tristezza.
Per quattro milioni l’anno prendo uno che sa anche crossare e magari tirare di collo.
Mamma mia, spero di no.
E la Yuve, che fine ha fatto?
ma se ne stia a casa 2 all anno e pure troppo
come riserva lo accetto, ma lo voglio vedere giocare con il contagocce per favore 🤣
Celik un dei terzini più scarso che ho mai visto in fase offensiva…che tristezza…
Io credevo che con Gasperini ci sarebbe stata la rivoluzione, invece non cambia nulla. A sto punto era meglio che se ne andava lui e rimaneva Ranieri, che sta gente non la voleva vedere nemmeno in foto. Che tristezza! delusione totale per Gasperini.
Vado controcorrente , è fisicamente integro non prenderà mai 8 in pagella ma il 6 lo prende sempre , a 3 milioni va bene. Sia chiaro se la società potesse spendere senza problemi anche io sarei per lasciarlo andare . Ma se devi sostituirlo quanto devi investire e con quali certezze ? Cosa pensate di poter comprare con 3 milioni ? Non bastano neanche per pagare annualmente le multe per lo sforamento del F.P.F. o per commissioni ai procuratori .Poi mica deve essere un titolare.
con questi rinnovi si parte col piede sbagliato
Si prospetta uno squadrone……
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.