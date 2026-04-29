Alajbegovic, Friedkin dice sì: parte l’assalto da 30 milioni

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La Roma rompe gli indugi e passa all’azione. Il via libera è arrivato direttamente da Dan Friedkin, che ha dato il suo ok all’assalto per Kerim Alajbegovic. Un segnale forte, chiarissimo: il club vuole anticipare la concorrenza e chiudere un’operazione che ha un peso non solo tecnico, ma anche strategico in vista del prossimo bilancio.

A Trigoria, scrive oggi il Corriere dello Sport, l’indicazione è una sola: muoversi subito, senza aspettare. Il talento bosniaco, oggi al Salisburgo ma sotto il controllo del Bayer Leverkusen, è uno dei profili più ambiti del momento. Servono tra i 25 e i 30 milioni per convincere i tedeschi, ma la Roma è pronta a giocarsi le sue carte fino in fondo.

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E non sono poche. Mentre Milan, Napoli e Inter restano alla finestra, i giallorossi puntano su un vantaggio concreto: la possibilità di offrire ad Alajbegovic un ruolo centrale sin da subito. Un dettaglio che, per un classe 2008 con ambizioni da protagonista, può fare tutta la differenza.

A rafforzare la posizione romanista c’è anche il lavoro dietro le quinte di Miralem Pjanić, che si è mosso da intermediario, accompagnando il padre del giocatore nella recente visita a Trigoria. Un incontro positivo, in cui la Roma ha presentato il proprio progetto e il ruolo che immagina per il talento bosniaco.

Sul tavolo, inevitabilmente, anche la figura di Gian Piero Gasperini: un allenatore che rappresenta una garanzia per la crescita dei giovani e che viene visto come un valore aggiunto nella scelta finale del giocatore.

La sensazione è che la Roma abbia deciso di accelerare davvero. Il semaforo verde di Friedkin non è solo un’autorizzazione a trattare: è un messaggio al mercato. Stavolta i giallorossi non vogliono inseguire, ma arrivare primi.

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Fonte: Corriere dello Sport

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