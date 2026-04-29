Mercato, ds e ritiro: Friedkin in azione, vertice con Gasp

La Roma accelera sul futuro e affida a Gasperini le chiavi della pianificazione. Dopo giorni turbolenti e gli strappi con Claudio Ranieri e Frederic Massara, il tecnico è pronto a passare alla fase operativa: nei prossimi giorni è atteso a Trigoria Ryan Friedkin, e non si esclude anche la presenza di Dan (fisicamente o in videocall), per un summit decisivo. Che potrebbe esserci già questo weekend.

Sul tavolo c’è tutto: dalla scelta del nuovo direttore sportivo al ritiro estivo, passando per rinnovi e strategie di mercato. Il primo nodo è proprio il dopo Massara. In pole resta Tony D’Amico, già al fianco di Gasperini ai tempi dell’Atalanta, mentre più defilati ci sono Giovanni Manna e Fabio Paratici. Sfuma invece la pista Cristiano Giuntoli, destinato con ogni probabilità all’estero.

Capitolo ritiro: Gasperini spinge per tornare in montagna, lontano dall’afa di Trigoria. Le opzioni portano all’estero, tra Germania e Svizzera, mentre resta in bilico una possibile tournée asiatica.

Poi il mercato, vero cuore del confronto: Gasp chiede quello che aveva già chiesto la scorsa estate, e cioè rinforzi di qualità soprattutto in attacco e sulle fasce. Serve un vice Malen affidabile, e almeno due o tre esterni offensivi (Dybala può salutare, scontato l’addio di El Shaarawy, Pellegrini può restare solo con un sensibile taglio dell’ingaggio, Zaragoza tornerà al Bayern, da capire il destino di Venturino).

Insomma, più che un incontro, un vero spartiacque. Gasperini ha già fatto capire una cosa: se deve essere il punto di riferimento del progetto, allora vuole esserlo fino in fondo. E a Trigoria, stavolta, sembrano pronti a seguirlo davvero.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo