Calciomercato Roma, pronta un’offerta di 15 milioni per Oosterwolde del Fenerbahce

La Roma accelera sul mercato e mette nel mirino Jayden Oosterwolde, difensore del Fenerbahçe. Il profilo del classe 2001 è seguito da tempo a Trigoria, ma nelle ultime ore si registra un passo in avanti concreto da parte del club giallorosso.

Secondo le indiscrezioni, la Roma starebbe preparando un’offerta da circa 15 milioni di euro per provare a convincere la società turca a lasciar partire il giocatore, attualmente sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Una proposta che però, al momento, non basta: il Fenerbahce valuta il difensore non meno di 20 milioni.

Oosterwolde è considerato un profilo ideale per il nuovo corso: giovane, fisico e con margini di crescita, caratteristiche che si sposano con l’idea di costruire una rosa più dinamica e sostenibile anche dal punto di vista economico.

La trattativa è ancora alle fasi iniziali, ma il segnale è chiaro: la Roma ha deciso di muoversi e potrebbe presto tornare all’assalto per provare a colmare la distanza tra domanda e offerta.

Fonte: Sabah Spor