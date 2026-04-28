FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 28 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Con Wesley in campo cambia la Roma

Gian Piero Gasperini si gode Wesley. Con il terzino brasiliano in campo cambia la musica e i numeri: 1,89 la media punti e 1,44 i gol a partita. Senza si scende a 1,43 punti e 1,29 reti. (Leggo)

Ore 7:45 – Genoa-Roma, Baldanzi e Venturino sul tavolo

Dialoghi aperti tra Genoa e Roma che coinvolgono Baldanzi e Venturino: per il primo i rossoblù vantano un diritto di riscatto fissato a 10 milioni, mentre per il secondo si attende la decisione del club giallorosso sul futuro. Situazioni ancora aperte nella pianificazione della prossima stagione. (Tuttosport)

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