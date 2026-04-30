Totti aspetta l’ultimo via libera

Il ritorno di Francesco Totti non è più solo un’ipotesi suggestiva. Il contratto da ambasciatore è pronto, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, manca soltanto l’ultimo via libera. Nel frattempo, mentre Dan Friedkin prosegue il riassetto dei quadri societari, l’ex capitano resta in attesa, senza forzare i tempi ma mantenendo un dialogo costante.

Un segnale significativo è arrivato circa due settimane fa, quando Totti ha preso la parola pubblicamente. Non da simbolo, ma con toni e contenuti da dirigente: intervento diretto, senza ambiguità, incentrato sulla necessità di ritrovare unità e compattezza attorno alla squadra. Un messaggio che ha attraversato tutte le componenti del club, contribuendo a ricompattare un ambiente che viveva un momento delicato.

Nel suo intervento è emersa anche una linea chiara sul futuro tecnico, con un riferimento implicito al rapporto con Gasperini. Un legame costruito nel tempo, fatto di confronti e visione condivisa, sempre con un obiettivo comune: la Roma.

Le parole di Totti non si sono fermate a Trigoria. Il messaggio è arrivato fino alla proprietà, che ha apprezzato non solo il contenuto, ma anche il modo e il tempismo dell’intervento. Elementi che rafforzano l’idea di una figura capace di tenere insieme le diverse anime del club.

In questo contesto, il suo ritorno assume un significato più concreto. Non solo un simbolo da celebrare, ma una presenza potenzialmente utile nella gestione degli equilibri interni. Un punto di raccordo tra squadra, dirigenza e ambiente, in una fase in cui la Roma è chiamata a definire con chiarezza la propria direzione.

Fonte: Corriere dello Sport