Gasp ne vuole 5: Freuler e Alajbegovic le prime richieste

La nuova Roma prende forma attorno alle richieste di Gian Piero Gasperini. Come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport in prima pagina, il tecnico avrebbe già tracciato una linea chiara per il prossimo mercato: servono cinque innesti mirati per costruire una squadra più funzionale alle sue idee.

Il confronto decisivo è ormai alle porte. I Friedkin sono attesi nella Capitale nelle prossime ore per un summit con l’area tecnica, un passaggio chiave per avviare la programmazione della prossima stagione. Sul tavolo ci saranno priorità e strategie, con particolare attenzione ai primi nomi indicati dall’allenatore.

In cima alla lista spicca Kerim Alajbegovic, attaccante bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen: i contatti tra le parti sono già stati avviati. Accanto a lui, il profilo di Remo Freuler, esperto centrocampista del Bologna in scadenza di contratto e giocatore particolarmente apprezzato da Gasp per la sua affidabilità.

Le richieste non si fermano qui. Il tecnico avrebbe indicato la necessità di intervenire anche sugli esterni difensivi, soprattutto a sinistra, dove Angeliño appare destinato a lasciare Trigoria. A questi si aggiungono un ulteriore centrocampista e un attaccante di sinistra, a completare un pacchetto di cinque rinforzi considerati essenziali.

Parallelamente, resta da definire la situazione dei contratti in scadenza. Lorenzo Pellegrini sembra vicino al rinnovo, mentre il futuro di Paulo Dybala è ancora da chiarire. Anche questi aspetti verranno affrontati nel vertice in programma nei prossimi giorni a Trigoria, in un confronto che servirà a delineare con maggiore precisione la direzione del club.

Fonte: Corriere dello Sport