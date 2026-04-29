La Roma si prepara a una nuova estate di mercato con un’idea ormai abbastanza chiara in testa: rifare il reparto offensivo sulle corsie esterne. Il nome che mette tutti d’accordo resta quello di Antonio Nusa, talento del Lipsia che Gian Piero Gasperini considera perfetto per il suo calcio fatto di uno contro uno, strappi e imprevedibilità. Ma il mercato, si sa, raramente segue una sola strada. E infatti a Trigoria si sta già lavorando su più livelli.

Se Nusa rappresenta il sogno, il primo vero piano alternativo porta in Inghilterra e in Olanda, dove diversi profili stanno guadagnando attenzione. Tra questi spicca Crysencio Summerville, oggi al West Ham, esterno offensivo 24enne che in Premier ha già mostrato accelerazioni e capacità di incidere nell’ultimo terzo di campo. Il suo nome è tornato d’attualità soprattutto perché il club inglese non vive una situazione di totale stabilità e, in caso di apertura, la Roma potrebbe inserirsi con decisione.

Accanto a lui resta viva anche una pista più “da scouting europeo” che da copertina, quella che porta a Víctor Muñoz, esterno offensivo seguito da tempo e apprezzato per tecnica e margini di crescita. Non è forse un profilo da impatto immediato come Nusa (nonostante il norvegese sia più giovane), ma rientra perfettamente nella logica di investimento su giocatori da valorizzare nel medio periodo.

Più defilato ma comunque monitorato c’è anche il nome di Leo Sauer, 20 anni, ala del Feyenoord e altro talento che la Roma ha seguito in più finestre di mercato e che continua a essere considerato un’opzione interessante soprattutto per duttilità e capacità di adattamento su entrambe le fasce.

Il filo conduttore è sempre lo stesso: la Roma vuole esterni capaci di saltare l’uomo e creare superiorità, ma senza farsi trovare impreparata nel caso in cui il colpo principale non dovesse concretizzarsi. Ecco perché il lavoro della dirigenza è impostato su più soluzioni parallele, con valutazioni continue che tengono conto anche delle possibili uscite.

Fonte: Il Messaggero