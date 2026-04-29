FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 29 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Paratici-Roma, la pista c’è ma la Fiorentina non trema

La Roma osserva Fabio Paratici per il ruolo di ds, ma la Fiorentina non mostra preoccupazione e resta convinta della stabilità del progetto. Il dirigente, legato da un lungo contratto ai viola, è però seguito anche da altri club, Napoli compreso. Al momento Paratici è concentrato sul lavoro a Firenze, anche se alcune differenze di visione interna (il ds vorrebbe cambiare Vanoli) iniziano a emergere. (La Nazione)

Ore 9:50 – Montella: “Lite Gasp-Ranieri? Un peccato…”

Vincenzo Montella commenta la separazione tra Ranieri e Gasperini: “È indelicato giudicare dall’esterno. Ho stima di entrambi, non so cosa sia successo. Peccato per tutti, i tifosi avevano fiducia nel nuovo corso”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Roma, nodo ds: D’Amico in pole, Sogliano il più facile

Per il ruolo di direttore sportivo il favorito resta Tony D’Amico, ancora sotto contratto con l’Atalanta e difficile da liberare: con Gasp si stimano nonostante le liti. Più defilati Giuntoli e Paratici, mentre restano alternative Manna, legato al futuro di Conte, e Sogliano, il profilo più semplice da prendere. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Fiorentina, verso la Roma: Gosens e Parisi in recupero

La Fiorentina riprende gli allenamenti in vista della sfida con la Roma: Gosens punta al rientro dopo il problema alla coscia, così come Parisi in miglioramento dall’edema al piede. Da valutare Balbo, mentre Kean gestisce il dolore alla tibia e Fortini resta alle prese con una sindrome retto-adduttoria. (Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – Koné rientra, torna il tridente con Dybala

La Roma riprende oggi gli allenamenti in vista della sfida con la Fiorentina, fondamentale per centrare l’Europa League ed evitare la Conference. Gasperini ritrova Koné dopo un mese e mezzo e valuta il suo impiego, mentre Pellegrini e Dovbyk torneranno la prossima settimana. In attacco verso il ritorno del tridente Soulé-Dybala-Malen, con Wesley ancora titolare sulla sinistra. (Gazzetta dello Sport)

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