Gasp vuole Nusa, Soulè in bilico. A centrocampo un Konè per l’altro

La Roma entra nel vivo della programmazione e il mercato diventa il vero terreno di confronto tra società e Gian Piero Gasperini. Le prime indicazioni del tecnico sono chiare: serve intervenire soprattutto in attacco, dove si cercano profili in grado di alzare immediatamente il livello.

In cima alla lista, scrive oggi Leggo, c’è Antonio Nusa, talento che piace molto a Gasperini per caratteristiche e margini di crescita. Un nome che non è solo suggestione: per arrivare al norvegese, infatti, il tecnico potrebbe anche valutare sacrifici pesanti, compreso quello di Matías Soulé, considerato uno degli asset più appetibili sul mercato. Una scelta che renderebbe chiara la direzione: meno scommesse, più giocatori funzionali al sistema del tecnico.

A centrocampo, invece, si apre uno scenario più movimentato. Manu Koné è finito nel mirino di Inter e Atlético Madrid, e una sua eventuale cessione potrebbe finanziare parte del mercato in entrata. Per questo la Roma si sta già muovendo alla ricerca di alternative.

Tra i profili seguiti c’è Ismaël Koné del Sassuolo: classe 2003, centrocampista moderno e dinamico, già osservato in passato ai tempi di Ghisolfi. Il club emiliano lo aveva acquistato per circa 10 milioni e, dopo una stagione da 31 presenze e 6 gol, la sua valutazione è praticamente raddoppiata. Un investimento importante, ma coerente con l’idea di costruire una rosa più giovane e sostenibile.

Le prime mosse delineano quindi una strategia precisa: interventi mirati, possibili cessioni eccellenti e un’attenzione particolare alla compatibilità con il gioco di Gasperini. La rivoluzione, se ci sarà, non sarà totale ma chirurgica. E soprattutto guidata da una logica ben precisa.

Fonte: Leggo