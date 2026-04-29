“ON AIR!” – Rossi: “Friedkin metta la Roma in mano a Gasp”, Orsi: “Non mi sembra una cosa normale”, Pes: “Konè sacrificabile per il tecnico”, Catoni: “Venderlo prima del Mondiale è da cretini”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se ci fosse stato un Ceo operativo, un Carnevali, ci sarebbe stato bisogno dell’arrivo di Friedkin per programmare? No, perchè avrebbe già avuto modo di parlare mille volte con Gasperini per decidere determinate cose. Io continuo a pensare che non c’è scelta, pur essendo per il calcio italiano una profonda anomalia: la Roma deve mettere in mano a Gasperini il destino tecnico del club. Per me è sempre meglio che ci sia un Ceo, un ds, e un allenatore. Ma vista la situazione, qualsiasi altra soluzione fa infelice Gasperini fino a quando non esplode, e a quel punto o mandano via lui o qualcun altro. Possiamo permetterci un altro anno così? Direi di no…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pare che i Friedkin siano attesi a Roma nel weekend, vedremo se ci saranno altre novità e sviluppi dopo l’esonero di Ranieri. Gasperini ha richiesto con forza questo incontro, vediamo se si programma il futuro con i proprietari qui. Immagino che qualche cosa sullo stadio si farà…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non ricordo di aver mai visto una differenza di questo livello tra la Roma, e parlo solo della Roma perchè è quella che mi riguarda, e le migliori squadre in Europa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini mi piace, sono d’accordo con la piazza pulita che sta facendo. Però se avete dato tutto in mano a Gasp, ma Mourinho non se lo meritava? Tra l’altro Mou aveva già fatto bene, e secondo me il suo allontanamento è stata colpa di una politica corrotta nel calcio che gli ha detto di mandarlo via, sono convinto di questo. Sono state fatte pressioni, e loro ci sono caduti come scemi: è una vergogna come questo texano (Friedkin, ndr) abbia trattato uno degli uomini più iconici del mondo del calcio. E come stai trattando uno come Francesco Totti. Ma che sei impazzito. La squadra? Le cose sono facilissime: quando va via Mourinho, uno lo saluta. Chi lo ha salutato sono stati tre: Bove, Mancini e Dybala. Gli altri sono traditori, punto, come li vuoi chiamare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mourinho poteva fare il Ferguson, era uno che decideva dentro Trigoria. Gasperini invece non è quello che ti controlla la logistica in modo così maniacale, è uno che pensa più al campo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ndicka e Konè sono due profili più sostituibili nella testa di Gasperini rispetto a Soulè. Io penso che Konè e Soulè abbiano due quotazioni di mercato simili. Konè lo hai pagato 18 milioni, e con un’offerta da 50 milioni faresti una plusvalenza grossissima. Soulè lo hai pagato quasi 30 milioni, e con lui non faresti la stessa plusvalenza. Ecco perchè Konè è il più appetibile nella lista dei cedibili, anche più di Ndicka. E non dimentichiamoci che già l’anno scorso Gasperini diede l’ok alla sua cessione per fare un certo tipo di mercato…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Konè e Soulè sono due giocatori che possono essere presi in considerazione per una cessione, ma con tempi diversi: per il primo aspetterei il post Mondiale, sperando in una ulteriore valutazione, mentre il secondo, visto che Scaloni non se lo fila di pezza, a fronte di un’offerta vantaggiosa puoi colmare il buco entro il 30 giugno. Se vendessi Konè prima del 30 giugno saresti un po’ cretino, perchè devi fare la gatta presciolosa? Se poi ti arrivasse anche la grande offerta per Konè, li venderei anche tutti e due, al posto loro ne prendi altri due, non vedo qual è il dramma…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Ds? Non se se ci sia in ballo un nome fatto in seconda o terza battuta, e penso a Sean Sogliano del Verona, che però radio mercato dà molto vicino alla Lazio. Io credo che fare presto sia essenziale, e spero che abbiano già fatto perchè siamo in ritardo. Intanto siamo a maggio e un direttore sportivo non c’è. Si strombazza l’arrivo di Friedkin nel fine settimana, intanto li voglio vedere qui a Roma…ma entro pochi giorni deve esserci chiarezza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non è facile trovare un ds che sia in grado di cambiare le carte in tavola, che sposta…è veramente un lavoro duro, non è una passeggiata di salute trovare un uomo capace di fare tutto questo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ti sembra normale che un allenatore comandi una società? L’allenatore deve fare l’allenatore, e Gasperini in questo è molto bravo. Ma dare tutto in mano a un tecnico non è giusto, ma non perchè è Gasperini, proprio in generale, anche se fosse Luis Enrique sarebbe lo stesso…”

Redazione Giallorossi.net