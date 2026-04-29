Dybala-Boca, accordo preliminare: la Joya prepara l’addio alla Roma

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere sempre più lontano da Trigoria. Secondo quanto riportato da una fonte vicina a ESPN, l’argentino avrebbe già raggiunto un accordo preliminare con il Boca Juniors per trasferirsi a parametro zero una volta terminato il contratto con la Roma, in scadenza a giugno.

Un’ipotesi che nelle ultime settimane era già emersa tra dichiarazioni e segnali più o meno espliciti, ma che ora assume contorni decisamente più concreti. La Joya, infatti, non ha mai nascosto il fascino della Bombonera e del ritorno in patria, lasciando aperta una porta che oggi sembra spalancarsi.

Proprio nei giorni scorsi, parlando del possibile trasferimento, Dybala aveva ammesso: “Sarebbe fantastico. Non si sa mai. Oggi gioco per la Roma; devo difendere questa maglia, ma non si sa mai.” Parole che, rilette alla luce delle ultime indiscrezioni, suonano come un indizio più che come una semplice suggestione.

La situazione resta comunque in evoluzione. Da un lato c’è la volontà del giocatore di valutare un’esperienza diversa dopo gli anni europei, dall’altro la Roma che riflette sul proprio futuro offensivo e sulle condizioni economiche di un eventuale rinnovo. Molto dipenderà anche dalle richieste dell’argentino e dalla strategia del club, che nelle prossime settimane sarà chiamato a prendere decisioni definitive. Intanto, però, lo scenario prende forma: il richiamo del Boca è forte, e Dybala sembra pronto ad ascoltarlo seriamente.

Fonte: ESPN.com