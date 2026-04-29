Dybala-Boca, accordo preliminare: la Joya prepara l’addio alla Roma

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Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere sempre più lontano da Trigoria. Secondo quanto riportato da una fonte vicina a ESPN, l’argentino avrebbe già raggiunto un accordo preliminare con il Boca Juniors per trasferirsi a parametro zero una volta terminato il contratto con la Roma, in scadenza a giugno.

Un’ipotesi che nelle ultime settimane era già emersa tra dichiarazioni e segnali più o meno espliciti, ma che ora assume contorni decisamente più concreti. La Joya, infatti, non ha mai nascosto il fascino della Bombonera e del ritorno in patria, lasciando aperta una porta che oggi sembra spalancarsi.

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Proprio nei giorni scorsi, parlando del possibile trasferimento, Dybala aveva ammesso: Sarebbe fantastico. Non si sa mai. Oggi gioco per la Roma; devo difendere questa maglia, ma non si sa mai.” Parole che, rilette alla luce delle ultime indiscrezioni, suonano come un indizio più che come una semplice suggestione.

La situazione resta comunque in evoluzione. Da un lato c’è la volontà del giocatore di valutare un’esperienza diversa dopo gli anni europei, dall’altro la Roma che riflette sul proprio futuro offensivo e sulle condizioni economiche di un eventuale rinnovo. Molto dipenderà anche dalle richieste dell’argentino e dalla strategia del club, che nelle prossime settimane sarà chiamato a prendere decisioni definitive. Intanto, però, lo scenario prende forma: il richiamo del Boca è forte, e Dybala sembra pronto ad ascoltarlo seriamente.

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Fonte: ESPN.com

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15 Commenti

  7. Credo sia arrivato il momento di separarsi a malincuore da questo campione che per molti anni è stato croce e delizia per i nostri occhi….la sua fragilità molto spesso non ci ha permesso di fare quel salto di qualità che ci avrebbe portato a giocare la Champions e magari vincere qualche trofeo in più.

  9. Sembra che lo pagate voi,oggi tutti rimpiangere José dopo che gli è stato detto di tutto ,stesso trattamento a Ranieri ,figuriamoci con Dybala ingratitudine ad altissimi livelli

  10. Io non capisco questi messaggi negativi verso Dybala.
    Penso anche io che purtroppo non garantisca più lo status fisico per restare in rosa
    (come non lo garantiva più neanche DDR alla fine, ma li dovevamo firmare a vita, boh).
    Ma addirittura messaggi festanti come se ci stessimo liberando
    di Fabio Junior e non del giocatore DI GRAN LUNGA tecnicamente più forte dei nostri
    ultimi anni, che nei primi 2 anni e mezzo ha dato un grandissimo contributo,
    e che è stato frenato solo dagli infortuni…
    MAH.

  12. dove stanno tutti quelli che erano andati sotto casa sua a chiedergli di rimanere, facendo di fatto saltare il trasferimento in arabia, e che tra stipendi e mancata vendita c’è costato circa 30 milioni?

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