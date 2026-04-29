Dybala-Boca, accordo preliminare: la Joya prepara l’addio alla Roma

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere sempre più lontano da Trigoria. Secondo quanto riportato da una fonte vicina a ESPN, l’argentino avrebbe già raggiunto un accordo preliminare con il Boca Juniors per trasferirsi a parametro zero una volta terminato il contratto con la Roma, in scadenza a giugno.
Un’ipotesi che nelle ultime settimane era già emersa tra dichiarazioni e segnali più o meno espliciti, ma che ora assume contorni decisamente più concreti. La Joya, infatti, non ha mai nascosto il fascino della Bombonera e del ritorno in patria, lasciando aperta una porta che oggi sembra spalancarsi.
LEGGI ANCHE – Gasp vuole Nusa, Soulè in bilico. A centrocampo un Konè per l’altro
Proprio nei giorni scorsi, parlando del possibile trasferimento, Dybala aveva ammesso: “Sarebbe fantastico. Non si sa mai. Oggi gioco per la Roma; devo difendere questa maglia, ma non si sa mai.” Parole che, rilette alla luce delle ultime indiscrezioni, suonano come un indizio più che come una semplice suggestione.
La situazione resta comunque in evoluzione. Da un lato c’è la volontà del giocatore di valutare un’esperienza diversa dopo gli anni europei, dall’altro la Roma che riflette sul proprio futuro offensivo e sulle condizioni economiche di un eventuale rinnovo. Molto dipenderà anche dalle richieste dell’argentino e dalla strategia del club, che nelle prossime settimane sarà chiamato a prendere decisioni definitive. Intanto, però, lo scenario prende forma: il richiamo del Boca è forte, e Dybala sembra pronto ad ascoltarlo seriamente.
LEGGI ANCHE – Alajbegovic, Friedkin dice sì: parte l’assalto da 30 milioni
Fonte: ESPN.com
Adiós
Logico
Volesse il cielo! Per il bene della Roma!!!
è stato un vero piacere finchè è durato.
❤️🧡💛
vai vai ti accompagno
Purtroppo non c’è scelta un altro anno così di agonia non serve a nessuno. Grazie comunque Paulo
Lo vorrei un altro anno a Roma. Adidas magari lo vuole veramente come figura per il centenario
Credo sia arrivato il momento di separarsi a malincuore da questo campione che per molti anni è stato croce e delizia per i nostri occhi….la sua fragilità molto spesso non ci ha permesso di fare quel salto di qualità che ci avrebbe portato a giocare la Champions e magari vincere qualche trofeo in più.
Dispiace, ma se fisicamente non garantisce è meglio salutarci…
Sembra che lo pagate voi,oggi tutti rimpiangere José dopo che gli è stato detto di tutto ,stesso trattamento a Ranieri ,figuriamoci con Dybala ingratitudine ad altissimi livelli
Io non capisco questi messaggi negativi verso Dybala.
Penso anche io che purtroppo non garantisca più lo status fisico per restare in rosa
(come non lo garantiva più neanche DDR alla fine, ma li dovevamo firmare a vita, boh).
Ma addirittura messaggi festanti come se ci stessimo liberando
di Fabio Junior e non del giocatore DI GRAN LUNGA tecnicamente più forte dei nostri
ultimi anni, che nei primi 2 anni e mezzo ha dato un grandissimo contributo,
e che è stato frenato solo dagli infortuni…
MAH.
Penso sia giunta l’ora per Dybala di andare altrove
dove stanno tutti quelli che erano andati sotto casa sua a chiedergli di rimanere, facendo di fatto saltare il trasferimento in arabia, e che tra stipendi e mancata vendita c’è costato circa 30 milioni?
La telenovela ha stufato. Gran giocatore che ci ha fatto vincere…..nada de nada. Ciao Paolo
Peppe,mi raccomando,non sbagliare strada per Fiumicino….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.