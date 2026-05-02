Gasperini chiede Summerville ma il West Ham fa muro

La nuova Roma prende forma attorno a Gian Piero Gasperini, pronto a guidare il prossimo ciclo con richieste precise: rosa più ampia e maggiore qualità in attacco.
Tra i profili seguiti c’è Crysencio Summerville, esterno offensivo del West Ham. Un nome già noto a Trigoria, dove in passato era stato fatto un tentativo senza arrivare alla chiusura. Ora, però, l’idea è di tornare alla carica in estate con un approccio più deciso.
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L’operazione resta complessa. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il club inglese non intende cedere i propri giocatori chiave, compreso Summerville, ed è pronto a respingere ogni offerta.
Molto dipenderà dal finale di stagione: con la permanenza in Premier League, gli Hammers difficilmente apriranno a una cessione. In caso contrario, una retrocessione potrebbe cambiare gli equilibri e rendere più accessibile la trattativa per la Roma.
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Fonte: TeamTalk