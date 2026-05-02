Calciomercato Roma, il Real valuta la cessione di Garcia: giallorossi in corsa

Il Real Madrid ha già tracciato la linea per il futuro dell’attacco: puntare forte su Endrick e valutare la cessione di Gonzalo Garcia.
Il giovane brasiliano, dopo il prestito al Lione, è pronto a rientrare in Spagna per ritagliarsi un ruolo centrale nel nuovo progetto. Una direzione chiara, riportata da Diario AS, che comporterebbe inevitabilmente un’uscita nel reparto offensivo.
Il nome in cima alla lista dei possibili partenti è proprio Gonzalo Garcia. L’attaccante spagnolo, 21 anni, ha trovato poco spazio nel corso della stagione, pur essendosi messo in evidenza nel Mondiale per Club.
La decisione definitiva passerà anche dalla scelta del prossimo allenatore: la panchina del Real resta un nodo aperto, con José Mourinho tra i nomi accostati. Nel frattempo la situazione viene monitorata da diversi club italiani, tra cui la Roma, ma anche Juventus e Como. In caso di apertura alla cessione, per i giallorossi potrebbe aprirsi un’opportunità concreta.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: Aké offerto ai giallorossi
Fonte: Diario AS