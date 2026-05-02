Ranieri, la stoccata della figlia Claudia: “Tanta gente parla senza sapere”

L’addio di Claudio Ranieri alla Roma ha fatto rumore. L’ex tecnico e Senior Advisor, figura storica del mondo giallorosso, ha lasciato il club dopo un breve comunicato ufficiale. Alla base della decisione ci sarebbero le tensioni, poi diventate pubbliche, con Gian Piero Gasperini, che hanno portato la società a optare per una separazione.
Dopo il messaggio social di Alessandro Roja, ex genero di Ranieri, è intervenuta anche la figlia Claudia, ex compagna dell’attore. Attraverso i social ha commentato un articolo dedicato alle ultime settimane del padre in giallorosso, lasciando una stoccata chiara: “C’è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive. E poi c’è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare”.
Una presa di posizione che si inserisce in un clima già teso, senza aggiungere ulteriori elementi ma confermando il contesto delicato e ancora da chiarire che ha accompagnato l’uscita di scena di Ranieri.
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Redazione GR.net
E allora cara Claudia, visto che siamo in tanti a non sapere, illuminaci e fai capire a tutti, così togli ogni dubbio su cosa è successo.
e svuotasse il sacco se sta cosi male, ma continuare questa zizzania da parte della figlia o del ex cognato fa ridere per un uomo che dovrebbe essere maturo
c’è solo la Roma !!!
Potete dire quello che volete, sir Claudio grande persona, ottimo allenatore come dirigente da rivedere.
Per quello che ha fatto Grazie Claudio.
Quello che è palese è la debolezza dei Friedkin. De Rossi porta risultati e diventa il meglio a 3 milioni l’anno. Lina porta i risultati con lo sponsor diventa la mejo,può cacciare DDR. Ranieri risolleva la Roma è il mejo, Lina è sollevata. Ora c’è Gasp, la squadra gioca, ora lui è meglio e può superare Ranieri. A me questo sembra un ciclo di idealizzazione/svalutazione di una persona immatura e confusa
Sempre tanta qualità giornalistica su ‘sto sito: dopo la suocera di dybala ieri, la figlia di Ranieri oggi. Parlare di calcio no?
Ha ragione.
Sputare sentenze senza sapere nulla è diventato uno sport nazionale.
parlano troppi a Rama ! Raniero ha sbagliato pensava di essere al bar quando ha parlato
Ha ragione, il 90% di chi giudica non sa niente ma è affascinante parlare
Beh se dovete dire qualcosa ditelo subito o state zitti te l’attore di teatro di tuo marito ed altri parenti vari . Onestamente il tuo caro papà tanto romanista è sempre stato zitto di fronte a errori arbitrali grossolani e parla invece per attaccare Gasp . Per me il tuo caro papà è stato una delusione
io, ad esempio, non ho assolutamente capito il perchè delle esternazioni di Claudio Ranieri a 6 giornate dalla fine in un momento delicato per la as Roma. l unico effetto era destabilizzare l ambiente per attaccare l allenatore. Gasperini può anche aver avuto una comunicazione ambigua ma sono cose che deve risolvere la proprietà, Ranieri era stato chiamato per gestire non fomentare. Spiegasse piuttosto l affare Vaz, sarei curioso di capire la scelta.
…purtroppo siamo circondati da chiacchieroni!
forse Alessandro Roja e’ l’ex genero di Ranieri ..
mah….non voglio dare ragione a ranieri.
perché quando una coppia scoppia, come
nella vita, le colpe sono di entrambi, con
quale percentuale è sempre difficile da
quantificare.ognuno ha le sue ragioni.
però, che ranieri uscisse così a bomba, non ce lo facevo. evidentemente, il rapporto non era così idilliaco. non si sono capiti con gasp? come dice la figlia
tanti parlano a vanvera,senza sapere.
purtroppo, la verità non la sapremo mai.
da entrambe le parti. perché? boh…..
sfr. ❤️🧡💛
Penso che la frase sibillina di Claudia Ranieri (complimenti alla fantasia dei genitori), non è stata buttata lì per caso.
D’altro canto Gasperini è pur sempre un piemontese…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.