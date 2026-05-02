Ranieri, la stoccata della figlia Claudia: “Tanta gente parla senza sapere”

L’addio di Claudio Ranieri alla Roma ha fatto rumore. L’ex tecnico e Senior Advisor, figura storica del mondo giallorosso, ha lasciato il club dopo un breve comunicato ufficiale. Alla base della decisione ci sarebbero le tensioni, poi diventate pubbliche, con Gian Piero Gasperini, che hanno portato la società a optare per una separazione.

Dopo il messaggio social di Alessandro Roja, ex genero di Ranieri, è intervenuta anche la figlia Claudia, ex compagna dell’attore. Attraverso i social ha commentato un articolo dedicato alle ultime settimane del padre in giallorosso, lasciando una stoccata chiara: “C’è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive. E poi c’è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare”.

Una presa di posizione che si inserisce in un clima già teso, senza aggiungere ulteriori elementi ma confermando il contesto delicato e ancora da chiarire che ha accompagnato l’uscita di scena di Ranieri.

Redazione GR.net