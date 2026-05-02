Ryan Friedkin in arrivo a Trigoria: tra oggi e domani l’atteso faccia a faccia con Gasperini

Il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin, è atteso nella Capitale in queste ore per pianificare il futuro del club. In agenda un confronto diretto con Gian Piero Gasperini al Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Dopo l’addio di Claudio Ranieri, la proprietà vuole fornire certezze all’allenatore in vista della prossima stagione. Sul tavolo non solo le strategie tecniche, ma anche la questione legata al nuovo direttore sportivo, con Frederic Massara ormai vicino all’uscita.

Tra oggi e domani, scrive il portale de Il Romanista, è previsto il colloquio tra Gasperini e Ryan Friedkin. Il tecnico ha chiesto alla proprietà di cominciare al più presto a programmare la prossima stagione, mercato in primis, e l’arrivo del vice presidente a Trigoria è il segnale dell’accelerata che Gasp si aspettava da giorni.

Fonte: ilromanista.eu