Serie A: pareggio a reti bianche tra Como e Napoli, lunedì la Roma può sorpassare i lariani

Finisce senza reti la sfida del sabato pomeriggio tra Como e Napoli allo stadio Giuseppe Sinigaglia: 0-0 il risultato finale.
Meglio i padroni di casa nel primo tempo, con il Como più intraprendente e pericoloso rispetto agli azzurri. Nella ripresa il Napoli sfiora il vantaggio con Politano, che colpisce un palo, ma il punteggio non si sblocca.
Il pari permette al Como di salire a 62 punti, portandosi momentaneamente a +1 sulla Roma. I giallorossi, però, avranno la possibilità di effettuare il sorpasso già dopodomani, in caso di vittoria contro la Fiorentina, nella corsa al quinto posto.
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Redazione Giallorossi.net
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1 mese fa dissi che la squadra che approfitterà del crollo del Como andrà in champions. Alcuni me piavano pe matto.
Almeno con il Como dipende da Noi …..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.