Serie A: pareggio a reti bianche tra Como e Napoli, lunedì la Roma può sorpassare i lariani

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Finisce senza reti la sfida del sabato pomeriggio tra Como e Napoli allo stadio Giuseppe Sinigaglia: 0-0 il risultato finale.

Meglio i padroni di casa nel primo tempo, con il Como più intraprendente e pericoloso rispetto agli azzurri. Nella ripresa il Napoli sfiora il vantaggio con Politano, che colpisce un palo, ma il punteggio non si sblocca.

Il pari permette al Como di salire a 62 punti, portandosi momentaneamente a +1 sulla Roma. I giallorossi, però, avranno la possibilità di effettuare il sorpasso già dopodomani, in caso di vittoria contro la Fiorentina, nella corsa al quinto posto.

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Redazione Giallorossi.net

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2 Commenti

  1. 1 mese fa dissi che la squadra che approfitterà del crollo del Como andrà in champions. Alcuni me piavano pe matto.

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