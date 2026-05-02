Roma Femminile campione d’Italia: terzo scudetto dopo il 2 a 0 sulla Ternana

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La Roma Femminile si laurea campione d’Italia per la terza volta nella sua storia grazie al successo per 2-0 contro la Ternana.

A decidere la sfida è la doppietta di Giugliano, protagonista assoluta del match che consegna aritmeticamente il titolo alle giallorosse. Una vittoria che chiude definitivamente il discorso scudetto.

Con questi tre punti, la Roma rende inutile ogni tentativo di rimonta da parte dell’Inter Femminile, ormai matematicamente seconda e senza più possibilità di aggancio.

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Redazione Giallorossi.net

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17 Commenti

  7. Ok prendiamo tt lo staff completo delle ragazze e trasformiamo immediatamente a quella maschile, vediamo che succede!🌞😃👏

  12. chi gestisce la squadra femminile non ha sbagliato nulla, dopo i primi due scudetti avevano capito che si era chiuso un ciclo, e si è rivoluzionato tutto: allenatore, ds, e più di 10 giocatrici…. ed ecco che arriva il terzo scudetto e la finale di coppa Italia! A dimostrazione che con la competenza si può vincere, e anche tanto, pure qui!

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