Roma Femminile campione d’Italia: terzo scudetto dopo il 2 a 0 sulla Ternana

La Roma Femminile si laurea campione d’Italia per la terza volta nella sua storia grazie al successo per 2-0 contro la Ternana.
A decidere la sfida è la doppietta di Giugliano, protagonista assoluta del match che consegna aritmeticamente il titolo alle giallorosse. Una vittoria che chiude definitivamente il discorso scudetto.
Con questi tre punti, la Roma rende inutile ogni tentativo di rimonta da parte dell’Inter Femminile, ormai matematicamente seconda e senza più possibilità di aggancio.
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Redazione Giallorossi.net
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BRAVE BRAVISSIME
Grandiiiii ❤️💛
grandi ragazze tanti dovrebbero prendere esempio da voi complimenti e adesso la Champions 😉🥳
E sono 3 come i maschietti.
🇮🇹 💛❤️Bravissime… Campionesse D’Italia x la Terza Volta💛❤️
Grandi!!!!
Ok prendiamo tt lo staff completo delle ragazze e trasformiamo immediatamente a quella maschile, vediamo che succede!🌞😃👏
Almeno le lupacchiotte vincono
Trasferiamolo..
G R A N D I O S E !
Almeno loro vincono. Noi quando?
chi gestisce la squadra femminile non ha sbagliato nulla, dopo i primi due scudetti avevano capito che si era chiuso un ciclo, e si è rivoluzionato tutto: allenatore, ds, e più di 10 giocatrici…. ed ecco che arriva il terzo scudetto e la finale di coppa Italia! A dimostrazione che con la competenza si può vincere, e anche tanto, pure qui!
Grandissime! Imparate,uomini,imparate!
grazie ragazze e congratulazioni.
almeno voi vincete.
Grazie Ragazze!
FRS
Personalmente sono orgoglioso per tutto quello che avete fatto in questi anni
C’è solo da elogiare questo gruppo di ragazze che da anni rappresenta e glorifica i nostri colori
Grande risultato.
Complimenti!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.